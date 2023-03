NEWS

Le lacrime di Gemma Galgani

Puntata intensa oggi a Uomini e Donne. Ancora una volta infatti c’è stata un’accesa lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che ha attirato l’attenzione del web. Come sappiamo la Dama ha deciso di interrompere la frequentazione con Silvio, a seguito di alcuni suoi ripetuti comportamenti che non le sono piaciuti. Dal suo canto l’opinionista ha sempre ribadito come, secondo il suo pensiero, Gemma non sia mai stata attratta dal Cavaliere. Oggi così la Cipollari ha ribadito le sue idee e così Gemma ha lasciato lo studio ed è scoppiata a piangere in camerino. A quel punto la Galgani è stata raggiunta proprio da Tina, che nel mentre ha chiamato ironicamente un medico per fa visitare la Dama. Quest’ultima a quel punto è esplosa, affermando:

“Non ti far vedere da me Tina, ti prego. Stai lontana da me, che finisce male. Io sto benissimo, sei tu che dovresti chiedermi scusa. Da donna a donna non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Hai sporcato una storia che è stata stupenda. Era amore, non era sesso. Dovresti vergognarti. Trattare una donna così con quelle offese”.

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è così scoppiata un’accesa lite (QUI per il video) e l’opinionista ha replicato alla Dama affermando:

“Sei tu che devi chiedere scusa a tutte le persone che hai preso in giro per anni. Io ho raccontato la verità. Tutto questo sentimentalismo da dove ti è uscito fuori? La devi smettere di farmi passare per una bugiarda. Io sto raccontando tutto quello che tu hai fatto qua dentro. Sai qual è la verità? Che a te quel signore non è mai piaciuto per via dell’età. Non ti sei mai scandalizzata di nulla e ti hanno fatto proposte ancora più indecenti. Bugiarda. Non ha l’età che a te interessa”.

La lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è andata avanti per diversi minuti, ma come al solito tra le due non c’è stato un punto di incontro.