Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Dalle registrazioni di Uomini e Donne programmate sabato 25 e domenica 26 marzo, sono emerse delle parti molto interessanti. Oltre a scoprire che presto Lavinia farà finalmente la sua scelta, ad attirare l’attenzione è stato il Trono Over.

Come riferito da LorenzoPugnaloni.it che ne ha riportato le notizie, la serata trascorsa da Gemma Galgani a casa del cavaliere Silvio Venturato è stata un vero disastro. Lui ha cercato di sedurla, mettendosi a petto nudo e utilizzando il solito linguaggio colorito. Un qualcosa che avrebbe bloccato la dama di Uomini e Donne. Se l’intento inizialmente era quello di trascorrere una notte di passione, così non è stato. In studio se n’è parlato e Tina Cipollari ha attaccato la Galgani, convinta del mancato interesse verso Silvio.

A seguire per Venturato sono scese delle nuove corteggiatrici, che lui ha scelto di tenere. Questo ha suscitato la forte reazione di Gemma Galgani. La dama in lacrime è scappata via dallo studio. L’opinionista di Uomini e Donne è corsa dietro di lei per convincerla a rientrare.

Nella registrazione successiva, poi, abbiamo appreso come la storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato sia definitivamente terminata. Lui ha pensato di abbandonare lo studio dopo averla salutata. E non è finita qui!

Nelle registrazioni di Uomini e Donne Armando Incarnato ha scelto prima di tenere una ragazza e poi mandarla via. Stesso discorso per una seconda corteggiatrice arrivata ieri. Con lei non ha voluto avere niente a che fare. Il tutto ha generato del caos in studio. Gianni, Aurora e Paola si sono scagliati contro il cavaliere. Anche Tina ha avuto da ridire a riguardo. E da qui ne è nata una discussione. Ma non solo.

Questo perché nel corso della lite tra Gemma e Silvio a Uomini e Donne, Armando è andato su tutte le furie ed è uscito dallo studio. A quanto pare Incarnato sembra non aver apprezzato una parola che il cavaliere ha rivolto alla dama. Per tale ragione ha preferito abbandonare momentaneamente lo studio e rientrare dopo.

Il comportamento del volto di Uomini e Donne non è piaciuto per niente a Gianni, che l’ha bacchettato. Secondo l’opinionista lui ogni volta si prende la briga di uscire dallo studio e ha trovato questo gesto maleducato. Maria De Filippi, però, si è detta d’accordo con Armando. La conduttrice ha trovato corretto allontanarsi un attimo, piuttosto che provocare discussioni che vadano oltre i limiti.

Tra le altre cose anche Riccardo ha accolto in studio una nuova corteggiatrice. Ha deciso di tenerla.

Queste dunque alcune delle informazioni apprese dalle registrazioni di Uomini e Donne.