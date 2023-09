NEWS

Andrea Sanna | 4 Settembre 2023

Uomini e donne

Un ex volto di Uomini e Donne ha commentato i nuovi tronisti del dating show, facendo degli apprezzamenti su Brando

Gli apprezzamenti di un’ex volto di Uomini e Donne

Manca una sola settimana al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 e i nuovi protagonisti sono già sulla bocca di tutti. Tra segnalazioni, poi smentite, Brando e i suoi “colleghi” Cristian Forti e Manuela Carriero stanno facendo già piuttosto discutere. Un’ex corteggiatrice e poi tronista del dating show ha voluto dire la sua sui nuovi partecipanti.

Federica Aversano, che è scesa prima per corteggiare Matteo Ranieri e poi si è seduta sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore, ha rilasciato un’intervista. A Lollo Magazine la ragazza campana ha detto la sua sui nuovi tronisti. Oltre a spendere belle parole per tutti, ha ammesso che sicuramente se avesse avuto 20 anni Brando avrebbe potuto attirare la sua attenzione:

“Sono carinissimi. Sicuramente Brando, se io avessi avuto 20 anni, mi sarebbe piaciuto molto. Molto carino, un bel tipo, Christian anche è dolcissimo. Manuela sinceramente non la conosco proprio, però sembra carina anche lei. Una bella impressione, poi si vedrà quello che combineranno”.

Durante la chiacchierata Federica Aversano di Uomini e Donne ha parlato anche delle sue esperienze nella trasmissione, precisando si sia trattato di due avventure totalmente diverse per svariate ragioni: “Entrambi sono dei ricordi bellissimi. Però forse visto che l’obiettivo del programma è innamorarsi di qualcuno, l’ho sfiorato facendo la conduttrice. Ecco è un ricordo un po’ più dolce rispetto alla tronista”.

Spazio poi anche alle coppie “scoppiate” a Uomini e Donne. La Aversano ha spiegato di non esserne sorpresa e che capita spesso. Secondo lei spesso si arriva alla scelta finale non del tutto convinti e lei personalmente di alcune coppie un po’ lo immaginava.

Infine Federica Aversano ha dato anche un parere sulla rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli avvenuta e pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha detto di non volersi schierare con nessuno dei due e di non aver ben seguito la cosa. È certa però che a livello caratteriale “non si prendevano”. E ha poi ribattuto: “Immaginavo che sarebbe finita così”.