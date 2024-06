Paolo Bonolis racconta la prima volta che ha incontrato Luca Laurenti (VIDEO)

Spettacolo

Durante una recente intervista in un noto podcast Paolo Bonolis ha raccontato il suo primo incontro con Luca Laurenti. Ecco come è nata la loro amicizia.

L’incontro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Paolo Bonolis è stato ospite della nuova puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e ha raccontato se stesso sotto vari punti di vista. L’intervista è stata molto apprezzata dal pubblico e si è partiti con l’amore per l’Inter, passando poi alla sua carriera.

Il conduttore ha confessato vari retroscena in merito al successo dei suoi programmi più noti: Il senso della vita, Chi ha incastrato Peter Pan, Bim Bum Bam, Ciao Darwin e molti altri. In ognuna di queste avventure è stato accompagnato dal fedele collega e amico Luca Laurenti. Per tale ragione l’intervistatore gli ha domandato in che modo si sono conosciuti:

“Io facevo una trasmissione che si chiamava ‘Urca’. Era il 1990, credo, e cercavamo una persona che cantasse. Sono venuti in tanti, delle belle voci. A un certo punto è entrato un ragazzo con una busta di plastica in mano”.

Dopo che Laurenti si è esibito Paolo Bonolis e il suo gruppo di lavoro sono rimasti del tutto strabiliati e hanno deciso di assumerlo. In quel momento è nata la loro fraterna amicizia e non si sono mai lasciati nella vita privata e in quella professionale:

“Chiaramente ci siamo guardati e non potevamo mortificare una persona. Non ti racconto tutto il percorso che ha fatto lui, te la stringo. Ha cantato una canzone di Stevie Wonder e di fronte a questa straordinaria distonia ho detto che sarebbe stato perfetto.

Poi siamo diventati amici, fratelli nel vero senso della parola. Ti ripeto, io vivo qui. Lui è qui ma vive altrove, un altrove da cui è condizionato e che rende tutto imprevedibile”.

