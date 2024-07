Si è sposata Martina, la figlia della moglie di Nek che il cantante ha avuto nella sua sua vita quando aveva solo un anno. La ragazza, oggi 29enne, è convolata a nozze e ha deciso di farsi accomoagnare all’altare sia dal padre biologico che da quello acquisito. Commovente il commento dell’artista.

Nek commosso per il matrimonio della figlia acquisita

È convolata a nozze Martina Imarisio Nevani, figlia di Patrizia Vacondio, la moglie di Nek. La ragazza, quindi, non è figlia biologica del cantante, ma è come se lo fosse. Infatti lui è entrato nella sua vita quando Martina aveva solo un anno. I due hanno stretto un legame fortissimo, tanto che lei oltre al cognome del padre biologico ha voluto anche quello del nuovo compagno della madre.

Con tre lauree all’attivo (una presso l’Università IULM di Milano, una in Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli e un Master alla Fondazione Collegio Europeo di Parma), Martina come detto si è sposata. E per il suo giorno speciale ha voluto accanto a sé entrambi i suoi padri. Infatti ha deciso di farsi accompaggnare all’altare dal padre biologico e a un certo punto della navata della chiesa è arrivato anche Nek che le ha preso l’altro braccio per portarla dal suo sposo.

LEGGI ANCHE: Tutti i dettagli sul matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Per Nek questo è stato un momento davvero commovente ed emozionante. Ha sempre considerato Martina sua figlia, quindi il suo matrimonio è stato qualcosa di magico, tanto da voler condividere i suoi sentimenti con i suoi follower sui social. Il cantante ha pubblicato su Instagram un post con un video dell’arrivo della sposa e alcune foto delle nozze. Poi ha scritto un lungo messaggio pieno d’amore.

“Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie, donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì….addirittura c’era la nonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”.

Facciamo tantissimi auguri alla famiglia di Nek e ai neo-sposi.