Si ritrovano per caso nella stessa live a distanza di un anno. Ecco come hanno reagito Fedez e Rosa Chemical

Da circa un anno non si parlavano (precisamente dal famoso bacio sul palco del Festival di Sanremo 2023). Per caso in una live su Twitch, Fedez e Rosa Chemical si sono rivisti. Ecco le loro reazioni.

Fedez e Rosa Chemical si ritrovano un anno dopo

Se stamattina vi abbiamo raccontato della camera che Fedez ha dedicato ai suoi figli nella nuova casa, ora è un altro fatto che ha attirato l’attenzione. Ricordate il famoso bacio sul palco del Festival di Sanremo 2023 tra il rapper e il collega Rosa Chemical? La situazione creò non poco scompiglio e fece arrabbiare Chiara Ferragni, in quel periodo co-conduttrice della manifestazione.

Nelle scorse ore a distanza di un anno da quell’avvenimento in cui Fedez e Rosa Chemical avevano persino smesso di parlarsi, è successo qualcosa! I due cantanti infatti si sono ritrovati per puro caso faccia a faccia nella diretta realizzata da Il Rosso su Twitch. Tutto si è verificato molto velocemente.

Il creator ha coinvolto anche la youtuber Greta Menchi e un tale Alfredo che ha chiesto divertito al rapper di collaborare e diventare suo socio. Ma torniamo al fatto più interessante: l’incontro tra Fedez e Rosa Chemical. Inizialmente stupiti, il Rosso ha incalzato: “Vi conoscete?”. Per quanto sarebbe dovuta essere una battuta, l’ex marito di Chiara Ferragni ha replicato:

“La cosa che fa ridere è che io e lui non ci sentiamo da quel giorno lì. Da quel periodo lì. Abbiamo fatto un compleanno insieme“, ha detto Fedez. Poco dopo la connessione con Rosa Chemical si è interrotta d’improvviso e per tale motivo Il Rosso ne ha approfittato e ha chiesto delucidazioni al rapper. A rispondere al suo posto ci ha pensato Greta Menchi:

“Da che giorno [non si sentono, ndr]? Sarà stato Natale. Hanno fatto un compleanno insieme, il 18esimo di Federico. Ma ora non si sentono. Federico aveva da fare, doveva portare il cane“.

Fedez poco dopo ci ha tenuto a precisare: “C’è stata quell’incomprensione“. Nel momento in cui Il Rosso è riuscito a riavere in live Rosa Chemical, ha precisato: “Non c’è assolutamente nessun problema fra noi, ci mancherebbe“.

Questa diretta su Twitch riuscirà a riavvicinare Fedez e Rosa Chemical dopo l’episodio sanremese?