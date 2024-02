Chi è Geolier? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Facciamo la conoscenza di uno dei rapper del momento: Geolier. Ecco cosa sappiamo su di lui, dall’età, dall’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Geolier

Nome e Cognome: Emanuele Palumbo (in arte Geolier)

Data di nascita: 23 marzo 2000

Luogo di nascita: Napoli

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: rapper

Fidanzata: è fidanzato con Valeria

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @geolier

Geolier età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Geolier e vediamo quanti anni ha. Il vero nome del rapper è Emanuele Palumbo ed è nato a Napoli il 23 marzo 2000. La sua età dunque è di 23 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma cosa significa il nome Geolier e da dove nasce? Il nome d’arte del rapper deriva dalla parola francese “geôlier”, in italiano secondino, termine con il quale vengono designati gli abitanti di Secondigliano, quartiere in cui è nato e cresciuto il cantante.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Vita privata

Scopriamo di più sulla vita privata di Geolier e sulla sua famiglia, alla quale lui è molto legato.

Non tutti sanno che il rapper ha dedicato una canzone a suo padre Vincenzo, Ricchezza. In merito a questo brano il giovane artista afferma: “È stato mio padre a darmela la vera ricchezza e non tutti i soldi che ho adesso sul conto in banca e che ho racimolato in questi ultimi anni. La stabilità è soprattutto quella interiore. È vedere la tua famiglia felice. Se poi dovessi definire mio padre Vincenzo con tre aggettivi, userei questi: dignitoso, indistruttibile, impeccabile”.

Geolier ha anche un fratello, Gaetano. In molti si chiedono anche se il rapper abbia una fidanzata. La risposta è sì. Emanuele da diverso tempo è impegnato con una ragazza di nome Valeria.

Ma scopriamo ora dove seguirlo sui social.

Dove seguire Geolier: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Geolier sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il rapper partenopeo ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 2 milioni di follower.

Sulla sua pagina Emanuele aggiorna il pubblico con tutti i momenti più belli della sua vita privata e sulla sua carriera.

Andiamo dunque a scoprire ora i traguardi che il cantante ha raggiunto negli ultimi anni.

Carriera

Andiamo a scoprire com’è diventato famoso Geolier e quanti dischi d’oro ha vinto nella sua carriera.

Il rapper debutta nel 2018 col singolo P Secondigliano. Nello stesso anno escono anche le canzoni Mercedes, Queen e Mexico. L’anno seguente firma un contratto con la BFM Music, etichetta discografica indipendente fondata da Luchè. Esce così l’album di debutto Emanuele, che nel giro di pochi mesi viene certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute a livello nazionale.

Nel 2020 Geolier pubblica le canzoni Fuego, Vamos pa la banca, M Manc in collaborazione con Shablo e Sfera Ebbasta, Cyborg con Gué Pequeno, Guapo con Anna Tatangelo e Friend con Shiva e Lazza. Nei mesi a venire collabora con numerosi artisti, tra cui Gigi D’Alessio, Mace, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Emis Killa e Jake La Furia.

Nell’ottobre del 2022 torna con la canzone Chiagne, in collaborazione con Lazza e Takagi & Ketra. Nel gennaio 2023 esce l’album Il coraggio dei bambini. Il disco vanta collaborazioni con Sfera Ebbasta, Shiva, Michelangelo, Paky, Guè e Lele Blade. Poche settimane dopo pubblica la riedizione del disco che comprende 6 bonus track, tra cui collaborazioni con Giorgia e Marracash.

A ottobre 2023 esce il singolo Everyday di Takagi & Ketra, dove Geolier duetta con Shiva e Anna. La canzone debutta in cima alla classifica dei singoli italiana. Due mesi più tardi viene annunciata la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Album e canzoni

Ecco l’elenco degli album di Geolier: Emanuele (2019), Il coraggio dei bambini (2021).

Tra le sue canzoni più celebri invece troviamo: P Secondigliano, Mercedes, Yacht, M Manc, Chiagne.

Geolier a Sanremo 2024

A dicembre 2023 arriva la conferma che Geolier parteciperà al Festival di Sanremo 2024, gareggiando tra i Big.

Nel corso della kermesse il rapper partenopeo presenterà la canzone I p’ me, tu p’ te, che presenta un testo interamente in napoletano.

Ma come ci stupirà il cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.

Il percorso di Geolier a Sanremo 2024

Il percorso di Geolier a Sanremo 2024 inizia ufficialmente martedì 6 febbraio. Il rapper infatti presenterà per la prima volta la canzone I p’ me, tu p’ te, già attesissima da tutto il pubblico.

(IN AGGIORNAMENTO)