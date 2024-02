Sanremo 2024, il figlio di Amadeus rivela la sua personale Top 5 (e al primo posto non c’è Angelina)

Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In questi ultimi giorni è stato rilasciato un video in cui il figlio di Amadeus, Josè, è stato intervistato e ha rivelato la sua Top 5 ideale per Sanremo 2024.

La Top 5 di Sanremo 2024 di José

I protagonisti di questi cinque Festival non sono stati solo i cantanti in gara portati da Amadeus, ma anche la famiglia stessa del conduttore. Giovanna Civitillo è stata inviata de La Vita in Diretta e, sera dopo sera, è stata presente in prima fila dentro il teatro Ariston per sostenere il marito. Con lei anche il figlio Josè, il quale ha sempre aiutato il padre a scegliere le canzoni per Sanremo 2024 e le edizioni precedenti.

Il pubblico lo ha visto crescere davanti ai propri occhi e ormai è diventato un ragazzo che milioni di italiani hanno imparato ad amare. Di recente ha anche rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano all’interno della quale ha rivelato alcune sue ‘prime volte‘ musicali. Il giovane ha raccontato che il suo primo concerto in assoluto è stato quello di Lazza.

Poi ha anche dichiarato che la prima canzone di Sanremo 2024 che ha ascoltato è stata quella di Fred De Palma. Mentre il primo autografo che ha chiesto è stato quello di Rose Villain. Ma la parte forse più interessante è forse quella relativa alla sua personale Top 5: ha messo al primo posto Geolier seguito da Ghali, Angelina Mango, The Kolors e Pazza.

Parlando sempre dei The Kolors, inoltre, ha affermato che consiglierebbe a chiunque di ascoltare il loro brano. “Un ragazzo una ragazza“, secondo lui, ha una melodia che entra subito in testa e il balletto è molto divertente. Anche voi avete le idee chiare su Sanremo 2024 come Josè? Quale sarebbe stata la vostra Top 5 ideale se aveste potuto deciderla solo voi?