Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2023

Chiara Ferragni

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Come sappiamo in queste ultime settimane si è parlato a lungo di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è infatti finita al centro del gossip per via delle voci di presunta crisi con Fedez, che tuttavia sono state in seguito smentite. In questi giorni così la coppia ha ripreso ha mostrarsi insieme sui social, per la gioia dei fan che sono apparsi preoccupati e in ansia per i Ferragnez. Contemporaneamente Chiara ha anche ripreso a lavorare e in questi giorni si sta dedicando interamente ai suoi numerosi impegni.

Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. La Ferragni si è infatti mostrata su Instagram in body e calze e il suo look ha letteralmente infiammato il web. Questi gli scatti che stanno già facendo il giro dei social:

Nel mentre poche ore fa Chiara Ferragni ha anche rotto il silenzio dopo i problemi di salute di Fedez. Con un lungo discorso l’influencer ha affermato: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima. Mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”.

E ancora Chiara ha aggiunto: “A volte ho provato anche dello sconforto, trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia. […] Lo ammetto tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta”.