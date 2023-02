NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

GF Vip 7 verissimo

Le parole di George Ciupilan su Ginevra

George Ciupilan è stato l’ultimo concorrente eliminato dalla Casa del GF Vip 7. Nel reality show è stato considerato il più silenzioso rispetto al resto del gruppo, ma con una grande e importante storia alle spalle.

Oggi George Ciupilan ha avuto il piacere di presenziare a Verissimo e raccontare la sua esperienza e la sua storia. Ma si è parlato anche d’amore. Se fuori non c’era nessuna ragazza ad aspettarlo, nel programma pare ci sia stata una ragazza che ha attirato l’attenzione dell’ex vippone. La ragazza in questione è Ginevra Lamborghini che, a sua volta, l’ha sempre visto solo come un amico e niente di più. Poi la situazione con Antonino Spinalbese non ha permesso a George di manifestare i propri sentimenti o comunque la curiosità nel voler approfondire una conoscenza oltre l’amicizia.

“E l’amore? C’è qualcuno che ti aspetta?”, ha domandato curiosa Silvia Toffanin. Il ragazzo ha combattuto la timidezza e dato che si trovava a Verissimo ha svelato: “Posso dire tutto… All’inizio del programma c’era una ragazza che mi piaceva, Ginevra. Mi piaceva, sì. Solo che lei aveva in corso il flirt con Antonino e non volevo intromettermi. Ho deciso di fare due passi indietro. Però ti posso dire che mi piaceva molto anche il suo modo di fare, molto estroverso e mi piaceva tantissimo”.

La conduttrice, sempre più interessata dal discorso, ha quindi chiesto a George Ciupilan se Ginevra Lamborghini è o meno al corrente di questa cosa: “Non so, penso lo stia scoprendo adesso o forse si era capito”. Sarà curioso capire ora come reagirà Ginevra quando verrà a sapere di questo interesse da parte del ragazzo.

Sul sito di Mediaset Infinity è possibile recuperare il video con le dichiarazioni di George Ciupilan.