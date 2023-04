NEWS

Nicolò Figini | 14 Aprile 2023

GF Vip 7

Un audio contro Antonella Fiordelisi?

Ieri sera si è tenuta la festa dedicata alla fine del Grande Fratello Vip. Tanti gli ex vipponi della settima edizione presenti al party. Tra questi possiamo citare anche la vincitrice Nikita Pelizon e la sua amica Antonella Fiordelisi. Su di lei si è diffusa un’indiscrezione che riguarderebbe un audio nel quale si parlerebbe un po’ male dell’influencer. A riportare la notizia ci ha pensato anche il profilo Instagram Gossip Pipol:

“Ieri sera si è tenuto a La Lanterna a Roma la festa del Grande Fratello Vip. Erano presenti tutti i vipponi dell’ultima edizione e ovviamente le maestranze del reality. Fra loro anche un ragazzo, che tramite il suo profilo Instagram ho scoperto essere un ottimizzatore di produzione Mediaset.

Il ragazzo in questione ha pubblicato nelle sue storie un video che è diventato in pochi minuti virale su Twitter, dove si sente una voce di donna dire: ‘Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!’.”

vi giuro che se questa è veramente un’autrice/addetta alla produzione o ai lavori e quella è andata tutta carina pensando di fare la carina e starle simpatica e poi invece questa non la può vedere mi sta dando la morteejsjssjs https://t.co/b6aO4t5URv — federic🐉 (@federic0x1) April 13, 2023

Sul web, in seguito, hanno tentato di ricostruire la faccende. Non si capisce, infatti, chi sia l’Antonella in questione e nemmeno chi sia stata la donna a fare questo commento. Gli utenti, tuttavia, avrebbe indicato Antonella Fiordelisi come destinataria di tali parole. Al momento non abbiamo informazioni precise e sicure. Si tratta soltanto di indiscrezioni e ipotesi.

Vedremo se prossimamente questo mistero verrà chiarito. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Antonella Fiordelisi e non solo.