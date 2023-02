NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2023

Ecco perché ultimamente George Ciupilan non è presente in studio per le dirette del Grande Fratello Vip 7.

Il retroscena su George Ciupilan

È trascorso esattamente un mese da quando George Ciupilan è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7. Da quel momento l’ex protagonista de Il Collegio è tornato alla sua vita di sempre, e ha così potuto riabbracciare la sua famiglia. Tuttavia alcuni attenti fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. In molti infatti si sono accorti che ultimamente George non è presente in studio, in occasione delle dirette settimanali. Come da tradizione infatti puntata dopo puntata gli ex Vipponi vengono chiamati per sedere nel parterre degli eliminati, tuttavia proprio Ciupilan sembrerebbe mancare all’appello. In queste ore a fare chiarezza ci ha pensato proprio l’ex collegiale. Con una storia postata sui social, George ha fatto sapere che per una scelta della produzione non sta prendendo parte alle dirette. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“In tantissimi mi state chiedendo che outfit metterò questa sera. Purtroppo per una scelta della produzione io questa sera non ci sono, spero di esserci nelle prossime puntate”.

I fan dunque sperano che in occasione delle ultime dirette del Grande Fratello Vip 7 George Ciupilan possa tornare in studio. Nel mentre solo pochi giorni fa l’ex collegiale ha fatto sui social una riflessione sulla sua esperienza all’interno del reality, e in merito ha affermato:

“Sono stato poco attivo sui social, ma qualche video sul Grande Fratello l’ho visto. Ultimamente ci sto ridendo su. Ma nonostante il fatto io abbia parlato meno degli altri, mi è rimasto impresso che nella Casa ancora parlano di me. E certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio e con le mie regole, vengo frainteso dalle persone. ‘Visto che si esponeva poco non ha voce’ e invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo sia giusto. E in questo caso mi sento di dire che non mi hanno ancora capito. Perché sono una persona che osserva tanto e in continuo cambiamento. Ironizzare sul fatto che io sia ‘muto’, mi sembra veramente di toccare quella punta dell’icerbeg solamente per far parlare”.