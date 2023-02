Isola dei famosi: via Alvin, al suo posto Filippo Bisciglia?

NEWS

Debora Parigi | 28 Febbraio 2023

Isola dei Famosi

Il prossimo inviato dell’Isola dei famosi al posto di Alvin

Il 3 aprile si concluderà la 7^ edizione del GF Vip. Ci sarà una settimana di pausa per le feste pasquali e poi dovrebbe iniziare la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Le ultime indiscrezioni riferiscono che le puntate totali saranno 10 e l’appuntamento sarebbe fissato solo al lunedì. Ma vi sapremo dire meglio più avanti.

Parlando invece di cast, ancora solo tante teorie e nessuna ufficialità per quanto riguarda i naufraghi. Sembra confermata la formula delle coppie come lo scorso anno. Parlando invece della conduzione, è ovviamente confermata al timone del reality Ilary Blasi, amatissima dal pubblico. Per quanto riguarda gli opinionisti, ci sarà di nuovo Vladimr Luxuria. Sarà invece sostituito Nicola Savino (impegnato con un programma su TV8), al suo posto ci sarà Enrico Papi.

Ma la figura che ormai da mesi suscita molti dubbi, rumor e teorie e quella dell’inviato della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Sembra infatti sempre più confermata l‘assenza di Alvin. Le ultime voci parlano di alcuni dissidi proprio con la Blasi. Chi vedremo quindi eventualmente al suo posto? Tantissimi nomi sono stati fatti, tra cui quello di Paolo Ciavarro. Ma adesso Dagospia sembra quasi certa di un nome che è anche un volto molto amato di Mediaset: Filippo Bisciglia. Leggiamo infatti:

“Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi ‘sturbi’ con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – e li abbiamo visti! – Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. ‘Ilary e Alvin non si sopportano più’, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…

Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: ‘O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui’. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin”.

Se fossi così, per Filippo Bisciglia si aprirebbero mesi di lungo lavoro, tutto legato a delle isole. Infatti è stato già confermato come conduttore di Tempation Island che quest’anno tornerà in onda nell’estate di Canale 5.