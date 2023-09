Vuoi comprare la villa di George Clooney sul lago di Como? La cifra da sborsare è esorbitante

NEWS

Debora Parigi | 8 Settembre 2023

George Clooney mette in vendita la viglia sul lago di Como, ma non è per tutti

È la fine di un’era, ma a quanto pare George Clooney non può fare altrimenti. L’attore, infatti, pare abbia deciso di mettere in vendita Villa Oleandra, storica residenza acquistata nel 2002 a Laglio sul lago di Como. A riportare la notizia è il sito Page Six che cita una fonte anonima seconda la quale la star internazionale avrebbe già avviato le pratiche per l’immissione sul mercato dell’abitazione.

Come ricordiamo, qui Clooney ha passato le vacanze estive (e non solo) negli ultimi 20 anni. E la sua presenza ha portato grande lustro in questa zona d’Italia grazie all’arrivo di tanti altri colleghi e amici noti e soprattutto ricchi.

Intanto George Clooney ha deciso che la vendita non sarà trattata apertamente come accade per le altre residenze di Laglio. In pratica avrebbe chiesto e ottenuto che la vendita non sia pubblicizzata per evitare di attirare curiosi che poi non sono davvero interessati. La trattativa sarà quindi riservata a pochi e selezionatissimi possibili acquirenti. Ciò sarà facile da fare visto la cifra esorbitante che gli interessati dovranno poi eventualmente sborsare.

Villa Oleandra sarebbe stata infatti messa in vendita alla cifra di 100 milioni di dollari. E gli acquirenti dovranno dimostrare una potenziale capacità di acquisto di questa portata. Tra l’altro l’attuale prezzo è 10 volte tanto quello che l’attore aveva speso per averla. Infatti George Clooney l’aveva pagata nel 2002 “appena” 10 milioni di euro. C’è ovviamente da dire che sono passati 20 anni e soprattutto che sono stati svolti da lui tantissimi lavori di ristrutturazione anche molto costosi per garantire tutta la privacy di cui necessitvano lui e la famiglia. Tra l’altro aveva anche fatto costruire un ponticello che, attraversando il lago, collegava la dimora principale alla depandance.