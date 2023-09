Alberto Matano commenta Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino

NEWS

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

Alberto Matano ha espresso la sua opinione in merito a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino

L’opinione di Alberto Matano

Da questa settimana è partito il nuovo Pomeriggio Cinque con alla conduzione Myrta Merlino. Gli ascolti sono stati ottimi e siamo sicuri che manterranno questa linea. Tuttavia sul web si chiede chi vincerà questa “battaglia” quando comincerà anche La Vita in Diretta con Alberto Matano. La presentatrice, in occasione del debutto ha voluto ringraziare Barbara d’Urso per il lavoro svolto negli anni:

“È una grande emozione. Questa è una prima volta che non dimenticherò mai, è tutto nuovo. È la prima volta a Pomeriggio 5 ed è la prima volta su Canale 5. Voi a casa diventerete casa mia, e spero che questa diventerà casa vostra. Abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia.

Vi faccio una promessa: vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione e soprattutto vi racconterò la realtà con onestà, con rigore, con rispetto e sarò sempre dalla vostra parte. Prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao Barbara, grazie”.

Alberto Matano, che lunedì 11 settembre tornerà con La Vita in Diretta su Rai 1 è stato intervistato da Libero e ha rivelato che cosa pensa della concorrenza di Pomeriggio Cinque. Ha rivelato di aver visto la puntata e di aver letto varie opinioni in giro per i social. Alcuni utenti, dichiara lui, hanno notato che nel programma di Myrta si “rifanno un po’ al nostro format“. Tutto ciò gli fa molto piacere e poi continua:

“Ognuno ci mette la sua cifra, ovviamente. Però il modello sembra quello della Vita in Diretta. Anche la nuova scenografia sembra richiami un po’ la nostra, quindi mi fa piacere. Vuol dire che abbiamo indovinato il format. Non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi bene”.

Naturalmente i due programmi hanno un’identità diversa e ben separata e questa è solo l’opinione del web e di Alberto Matano. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.