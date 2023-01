NEWS

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il web accusa Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è un personaggio che divide molto sia nella Casa del GF Vip, ma anche fuori. Se una fetta di pubblico la sostiene con grande affetto, altri invece sembrano non nutrire troppa simpatia nei suoi confronti.

Durante la serata dell’aperitivo, parliamo quindi di due giorni fa, Oriana Marzoli ha discusso per il vino con Wilma Goich (di nuovo). Entrambe si sono molto alterate, fino a che non si sono sfogate con altri concorrenti. Stizzita per l’episodio la venezuelana ne ha parlato a tavola con Luca Onestini, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Come vediamo dal video Oriana Marzoli sembra davvero stufa del modo di rivolgersi da parte di Wilma Goich e, per questo, ha affrontato la questione con i compagni. Luca Onestini, per esempio, le ha suggerito di lasciar perdere e di prendere il suo bicchiere e scappare via di modo da evitare le discussioni. Dello stesso avviso anche Micol Incorvaia, che ha ribadito come sarebbe il caso di fare finta di niente anche se ne comprende i fastidi.

A un certo punto Oriana Marzoli si sente borbottare qualcosa e c’è chi sostiene si sia lasciata scappare una bestemmia. Il video lo trovate qui sotto, ma anche in questo caso è un po’ difficile comprendere cosa dice, brontola quasi a bassa voce e dunque potrebbe aver detto davvero qualsiasi cosa.

Bestemmiato o no a me Oriana non piace. #gfvip pic.twitter.com/4NtYVbVCdC — Lalla (@Lalla84455247) January 19, 2023

Episodio questo che va ad aggiungersi a quello della chiacchierata con Daniele Dal Moro in giardino. In questo caso Oriana Marzoli è stata accusata dagli utenti di aver esagerato, ma stavolta contro il compagno Davide Donadei. Come nel precedente caso, però, anche qui il video è piuttosto criptico e difficile da interpretare.

Come in ogni situazione ambigua che si rispetti sarà il Grande Fratello Vip a occuparsi dell’accaduto e con i potenti mezzi a disposizione valuterà se è o meno il caso di prendere dei provvedimenti disciplinari.