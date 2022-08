Gerard Pique paparazzato mentre bacia per la prima volta in pubblica la sua nuova fiamma dopo l’addio a Shakira.

Gerard Pique volta pagina

Sono passati alcuni mesi da quando Gerard Pique e Shakira hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo anni di vita insieme. Secondo le indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che il calciatore abbia tradito la sua compagna, che dopo essere venuta a conoscenza dell’accaduto avrebbe scelto di mettere un punto alle nozze. In questi giorni come se non bastasse si è mormorato anche che Pique avesse una nuova fiamma, la studentessa 23enne Clara Chia Marti. A riportare la notizia sono stati gli amici di Dagospia:

“Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei”.

Adesso sembrerebbe che la relazione sia stata confermata! In queste ore infatti Gerard Pique è stato immortalato per la prima volta mentre bacia in pubblico la sua nuova fiamma Clara Chia Marti. I due sono stati paparazzati lo scorso venerdì a Baja Cerdana, dove la coppia ha partecipato al concerto di Dani Martin. A mostrare le immagini è stato il programma spagnolo Socialité, e a parlare sono stati anche alcuni testimoni, che hanno confermato come Pique e la sua nuova fiamma si siano scambiati diverse effusioni, segno dunque che la frequentazione prosegue a gonfie vele (QUI per le foto).

Il calciatore tuttavia al momento non ha ancora commentato la sua nuova relazione, tuttavia ormai l’ex compagno di Shakira ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi per la prima volta in pubblico con la sua compagna. Come proseguiranno le cose tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

