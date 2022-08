Gerard Pique: chi sarebbe la nuova fiamma

Il 4 giugno Gerard Pique e Shakira hanno annunciato, di comune accordo e attraverso una nota ufficiale, la fine della loro relazione. Una notizia che ha sconvolto (e non poco) i fan della coppia, dispiaciuti per questo doloroso epilogo. Si è parlato di presunti tradimenti, nuovi amori e maretta tra gli ex fidanzati, ma nessuna di queste notizie è stata mai confermata.

Ora il tabloid inglese The Sun, come gentilmente raccolto da Dagospia, fa sapere che ci sarebbero delle novità. Secondo quanto emerso, infatti, sembrerebbe che Gerard Piqué una volta chiusa la parentesi con Shakira, avrebbe una relazione. La nuova fiamma del difensore blaugrana, secondo la stampa estera, sarebbe la 23enne Clara Chia Marti, una studentessa di pubbliche relazioni. Quest’ultima pare abbia attirato l’attenzione anche per la particolare somiglianza alla cantante colombiana.

Stando a quanto si legge sul quotidiano e riferito da Dagospia, Gerard Pique e Clara Chia Marti si starebbero frequentando in gran segreto e pare si siano incontrati per la prima volta mentre lei lavorava per degli eventi presso la società di produzione Kosmos, che nemmeno a dirlo appartiene proprio al giocatore del Barcellona.

Alcuni amici della coppia avrebbero rilasciato degli ulteriori dettagli, spiegando come anche i figli di Gerard Pique abbiano conosciuto la sua nuova fiamma. Ma non solo: «Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei».

Nel mentre Shakira pare invece essere intenzionata a volare verso Miami con i suoi figli. Dopo qualche resistenza da parte di Gerard Pique, sembra siano arrivati a un accordo. Non sappiamo se si tratta di una situazione temporanea o definitiva.

Novella 2000 © riproduzione riservata.