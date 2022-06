La separazione tra Shakira e Piqué

Nei giorni scorsi dalla Spagna è giunta una clamorosa indiscrezione che parlava di una crisi tra Shakira e Gerard Piqué. A lanciare la notizia il sito iberico El Periódico. Il giornale ha rivelato anche i motivi che avrebbero portato l’ormai ex coppia a un punto di non ritorno. Si è parlato di presunto tradimento da parte del difensore del Barcellona ai danni della compagna. Sempre il giornale aveva addirittura parlato di un allontanamento del calciatore dalla dimora dove viveva insieme alla cantante colombiana e i loro due figli, Milan (9 anni) e Sasha (6 anni).

Se il tradimento non è stato confermato e resta solo un gossip fine a sé stesso (almeno per ora), quel che è certo invece è che Shakira e Gerard Piqué non sono più una coppia. Con un comunicato ufficiale congiunto rilasciato all’agenzia di stampa spagnola, Efe, la cantante e il giocatore hanno fatto sapere di essere prossimi alla separazione e hanno chiesto riserbo e privacy per la tutela dei loro figli. Ecco le poche parole riportate dal sito:

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando”, hanno informato immediatamente Shakira e Piqué senza troppi diri di parole, arrivando dritti al punto. La nota prosegue ancora: “Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

Una scelta sicuramente dolorosa per Shakira e Piqué ma a quanto pare inevitabile. I due erano impegnati sentimentalmente dal 2011, ma non sono mai convolati a nozze. Dal frutto del loro amore, come detto in precedenza, sono nati due figli, che ora voglio proteggere dalle malelingue e dai gossip che scaturirà questa separazione. Intanto i loro social sono invasi dai commenti dei fan. Tutti si dicono abbastanza sconvolti dalla notizia e si chiedono il perché di questa scelta.

Dopo Bella Thorne e Benjamin Mascolo, i quali erano invece prossimi al matrimonio, anche Shakira e Piqué hanno deciso di prendere strade differenti.

