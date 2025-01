Si è tanto parlato della possibilità di vedere Gerardina Trovato tra i concorrenti di Ora o mai più. Secondo quanto trapelato in conferenza stampa e spiegato da Marco Liorni pare che la cantante sia stata tra le prime a essere state contattate, ma alla fine sarebbe saltato tutto. Ecco cosa è emerso.

Perché Gerardina Trovato non è a Ora o mai più

Dopo Valerio Scanu e la sua frecciatina durante la conferenza stampa di Ora o mai più, a proposito della trasmissione è emerso un altro dettaglio. Qualche giorno fa infatti Gabriele Parpiglia ha fatto sapere attraverso la sua newsletter che Gerardina Trovato sarebbe stata una delle concorrenti della trasmissione.

Il giornalista ha spiegato che avrebbe preso una cifra di 21.000 Euro: “Il tutto escluso di spese vitto e alloggio“. Alla fine però come rivelato dall’annuncio, la cantante di Piccoli già grandi, non è nella lista dei protagonisti. Ma come mai Gerardina Trovato non la vedremo?

A dare una spiegazione a questa domanda è il conduttore, Marco Liorni, nel corso della conferenza stampa. Il presentatore ha fatto sapere che in realtà il nome di Gerardina Trovato è stato tra i primi scelti, ma dopo un primo interesse la cantante avrebbe fatto dei passi indietro:

“È stata una delle prime artiste a essere contattate, aveva accettato poi non lo so. Forse non se la sentiva più. Magari verrà a trovarci come ospite, sarebbe un’occasione molto bella”

Questo dunque tutto ciò che sappiamo riguardo alla mancata presenza di Gerardina Trovato nel cast di Ora o mai più. La cantante al momento non ha lasciato dichiarazioni e non ha confermato o smentito quanto emerso in questi giorni. Staremo a vedere se ci sarà un intervento anche da parte sua.