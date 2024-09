Conoscete Gerardina Trovato? Cantautrice italiana finita poi nel dimenticatoio, andiamo a scoprire le informazioni che riguardano la sua biografia, la vita privata, la carriera, le canzoni e i social.

Chi è Gerardina Trovato

Nome e congome: Gerardina Trovato

Data di nascita: 27 maggio 1967

Luogo di nascita: Catania

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantautrice

Marito: Gerardina è single

Figli: Gerardina non ha figli

Tatuaggi: Gerardina non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @gerardinatrovato_official

Profilo TikTok: @gerardinatrovatofficial

Gerardina Trovato età, altezza e biografia

Conosciamo chi è Gerardina Trovato partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è e i suoi studi. Gerardina è nata a Catania il 27 maggio 1967. Ha quindi 57 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso e sappiamo che non ha tatuaggi sul suo corpo.

Parlando della famiglia, suo padre era un medico, mentre sua madre un’insegnante di pianoforte. E proprio dalla madre ha preso la passione per la musica. Riguardo agli studi, a 19 anni ha conseguito il diploma di scrittura e poi si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno di sfondare nel mondo della musica.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Gerardina Trovato vi possiamo dire che la cantante non è né sposata né fidanzata e non ha figli. Sappiamo che ha avuto una relazione con il suo ex manager Alessandro Casadei, finita e sfociata in amicizia.

Ma cosa è successo a Gerardina Trovato e perché non canta più? Bisogna dire che più volte si è ritirata dalla scena musicale per poi tornare. Ma che malattia ha Gerardina Trovato? Nel febbraio 2016 in un’intervista ha rivelato di aver abbandonato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa della difficoltà di lavorare nell’ambiente musicale. Alcuni anni dopo ha dichiarato di non soffrire di depressione ma solo di disturbo ossessivo.

Il 5 gennaio 2020 Gerardina Trovato ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui descriveva la difficile situazione economica in cui si trovava, i problemi personali e familiari, smentendo le accuse di essere stata tossicodipendente e rivelando, invece, di aver avuto danni fisici (citolisi epatica) dovuti agli psicofarmaci.

Oggi, nel 2024, si è tornati a parlare di Gerardina Trovato poiché la cantante ha pubblicato sui social un toccante appello in cui chiede di non essere abbandonata. In questo video ha parlato nuovamente delle sue difficoltà e del fatto che non cantasse più. E ha ricevuto il sostegno di tanti fan.

Dove seguire Gerardina Trovato: Instagram e social

Come possiamo seguire Gerardina Trovato sui social? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ad oggi ha oltre 61 mila follower.

I contenuti del suo profilo sono quasi tutti inerenti la musica, ma non mancano anche le foto della vita quotidiana.

Esiste anche un profilo TikTok di Gerardina Trovato in cui ci sono tantissimi suoi video mentre canta e manda messaggi ai asuoi fan.

Inoltre a un profilo Spotify per ascoltre i suoi brani.

Carriera

Gerardina Trovato è una cantautrice che ha partecipato anche a molti programmi TV e musicali. Ha iniziato all’età di 3 anni partecipando alle selezioni dello Zecchino d’Oro e arrivando in semifinale. Una volta trasferitati a Roma dopo il diploma per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della musica, ha avuto alcune esperienze come corista.

Poi, grazie all’amico giornalista Piero Vivarelli, un suo provino finisce per essere ascoltato da Caterina Caselli proprietaria insieme al marito dell’etichetta discografica Sugar. Folgorata dalla voce di Gerardina, la affida al produttore Mauro Malavasi per preparare il suo primo album Gerardina Trovato.

Festival di Sanremo

La notorietà di Gerardina Trovato è arrivata con il Festival di Sanremo al quale ha partecipato tre volte. La prima volta è stata nel 1993 nella categoria Nuove proposte col brano Ma non ho più la mia città in cui è arrivata al secondo posto dietro Laura Pausini con La solitudine.

Vi è torntata nel 1994 nella categoria Campioni col brano Non è un film, arrivando al quarto posto. Infine ha partecipato nel 2000 con Gechi e vampiri piazzandosi al sesto posto.

Festivalbar

Gerardina Trovato ha preso parte anche al Festivalbar due volte. La prima volta è stata nel 1993 con Sognare sognare e Lascia libere le mani. Poi nel 1996 con Piccoli già grandi.

Nel 1994 ha preso parte a Un disco per l’estate con il brano Insieme senza parole.

Music Farm

Nel 2005 Gerardina Trovato ha partecipato al programma televisivo Music Farm condotto da Simona Ventura, nel quale rimane per due settimane.

Album e canzoni di Gerardina Trovato

Nella carriera di Gerardina Trovato troviamo la pubblicazione di sei album più un EP. Dei sei album tre sono delle raccolte. L’album di debutto, Gerardina Trovato, ha venduto circa 200.000 copie. Nel 1994 ha interpretato con Andrea Bocelli il brano Vivere. La canzone fa parte del suo secondo album, Non è un film che è diventato disco di platino per le vendite, solamente dopo una settimana dall’uscita.

Nel 1996 ha pubblicato il suo terzo album, Ho Trovato Gerardina, il cui primo singolo è Amori amori e il secondo Piccoli già grandi. In questo disco è incluso un duetto con Renato Zero dal titolo E già . Nel 1997 è stata pubblicata la prima raccolta di Gerardina, intitolata Il sole dentro. Il disco contiene due inediti: Il sole dentro e Nascerai. Dopo la sua terza volta al Festival è stata pubblicata una nuova raccolta, Gechi, vampiri e altre storie, che ottiene il disco di platino per le vendite, trainata nella stagione estiva dal singolo Mammone. Nel 2003 si è riaffaccia sulla scena musicale duettando con i VerbaVolant nel brano M’ama non m’ama.

Nel 2005 ha pubblicato un doppio album contenente la collezione completa delle canzoni, con l’aggiunta di due brani inediti: U pisci spada, I miei pensieri sono tutti lì e la versione originale di Vita spericolata. L’anno successivo ha pubblicato il singolo Un’altra estate.

Il 18 gennaio 2008 è uscito l’EP I sogni con quattro brani inediti (I sogni, Dammi un’ora, Quando non ci sei, A meno che io non sia l’unica). Il 1º luglio 2016 ha pubblica il singolo Energia diretta. Mentre il 27 dicembre 2016 è uscita la Compilation A.M.I. – rarità di Artisti per Amatrice, cantando il brano C’è chi dice no.