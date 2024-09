A seguito del lungo dissing che li ha coinvolti in questi giorni, sembrerebbe che nelle ultime ore Fedez e Tony Effe siano stati avvistati insieme a Milano. Ecco cosa rivela la segnalazione che sta già facendo discutere il web.

La segnalazione su Fedez e Tony Effe

Sono ormai giorni che in rete non si parla altro che del dissing tra Fedez e Tony Effe. I due cantanti infatti sono stati protagonisti di un infuocato botta e risposta social che ha appassionato tutto il web. Gli artisti tuttavia non se le sono di certo mandate a dire e a suon di canzoni e rime se ne sono dette di ogni. A essere tirate in ballo sono state anche Chiara Ferragni, Taylor Mega e Giulia De Lellis e ovviamente non sono mancate le loro reazioni.

Solo nelle ultime ore nel mentre Federico ha pubblicato una nuova canzone, che a sorpresa, nonostante in molti pensassero che fosse l’ennesima replica a Tony, è dedicata interamente alla sua ex moglie. Al momento dunque non è chiaro quale sarà la prossima mossa del cantante di Sesso e Samba, tuttavia qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Inaspettatamente è infatti arrivata una segnalazione che coinvolge i due rapper e che sta già facendo discutere.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una sua follower, pare che Fedez e Tony Effe siano stati beccati insieme a Milano. I due rapper sarebbero stati avvistati mentre parlavano fuori a un hotel e secondo qualcuno questo sarebbe il primo passo verso un possibile chiarimento.

Tuttavia precisiamo che a oggi si tratta solo di voci di corridoio. Non c’è infatti alcuna prova che confermerebbe l’incontro tra i due artisti. Vi invitiamo dunque a prendere con le pinze quanto vi abbiamo appena svelato, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione.