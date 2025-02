Forse non ve lo siete mai chiesti ma una curiosità molto interessante sui testi in gara a Sanremo 2025 riguarda le parole più usate al loro interne. Sapete quale sostantivo è il più usato e quale meno? Scopriamolo insieme.

Le parole più usate nei testi di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 sta per iniziare, ormai manca davvero pochissimo e potremo ascoltare tutte le canzoni in gara. Tra inediti e duetti, infatti, il pubblico ha solo l’imbarazzo della scelta. TV Sorrisi e Canzoni ha rilasciato già i testi e alcuni sono stati apprezzati per essere particolarmente commoventi, mentre altri incuriosiscono per la musica che verrà proposta.

Ma sapete quali parole sono state le più usate all’interno dei testi dei brani? A svelarlo ci ha pensato un sondaggio condotto dal sito YouTrend e che vi riportiamo qui di seguito. In fondo alla classifica, con solo 13 utilizzi, c’è “Mondo” seguito da “Anima” (13), “Core” (14), “Cuore” (15). “Paura” (16), “Battito” (19) e “Cuoricini” (28).

Salendo, invece, c’è la parola “Vita” usata 36 volte e “Occhi” con 38. Ma qual è il sostantivo più utilizzato nei testi in gara al Festival di Sanremo 2025? Con un totale di 46 volte possiamo annunciare che è la parola “Amore” quella preferita dai cantanti della kermesse. Una manifestazione canora in cui i buoni sentimenti la fanno da padrona e che sicuramente farà battere il cuore di tutti gli ascoltatori.

L’appuntamento è per martedì 11 febbraio 2025 con la prima puntata del Festival di Sanremo. Carlo Conti porterà sul palco Antonella Clerici e Gerry Scotti, suoi grandi amici e fidati colleghi. Tutta Italia non vede l’ora di poter ascoltare per la prima volta i brani, che sono sicuramente destinati a diventare delle hit fin dal loro debutto.