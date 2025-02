In questi giorni numerosi sono i gossip che sono scoppiati intorno al Festival di Sanremo. Nelle ultime ore il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha rotto per la prima volta il silenzio e ha detto la sua in merito.

Parla Carlo Conti

Mancano solamente tre giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e tutto è ormai pronto per la prima serata della kermesse musicale. In queste ore dunque Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, sta ultimando gli ultimi dettagli e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà quest’anno sul palco del Teatro Ariston. Nel mentre in questi giorni, come di certo in molti sapranno, alcuni dei Big in gara (in particolare Fedez e Achille Lauro) sono finiti al centro del pettegolezzo e si sta dicendo molto sul loro conto.

LEGGI ANCHE: Alessandro Basciano coinvolto in una rissa in discoteca

Nelle ultime ore dunque a commentare per la prima volta i gossip legati al Festival di Sanremo è stato lo stesso Carlo Conti. A Cinque Minuti infatti il conduttore ha rotto il silenzio, dando la sua opinione su quanto sta accadendo. Ma non solo. Facendo riferimento a Temptation Island, celebre programma della collega e amica Maria De Filippi, il presentatore ha dichiarato:

“Spero che sia un Festival di Sanremo con buona musica, leggero e divertente. Il gossip? Non è ‘Sanremo Island’. Il Festival è anche questo, è chiacchiericcio, parlare, sparlare, è fumo che si crea intorno, dove tutti vogliono dire la loro, come è sempre stato: ma non è ‘Sanremo Island. Per me è semplicemente il festival della canzone italiana, mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni”.

LEGGI ANCHE: Yulia Bruschi beccata con un ex tentatore: lei interviene e sbotta

Carlo Conti dunque si sta concentrando solo e unicamente sulla buona riuscita del Festival di Sanremo e di certo le aspettative non verranno deluse. Ma quali emozioni ci attendono nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.