Maria Teresa Ruta sui tradimenti di Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha fatto una comparsata all’interno del Grande Fratello Vip per parlare con l’ex marito Amedeo Goria. Ha parlato di alcune dichiarazioni che ha fatto lui nei giorni passati. Innanzitutto ha voluto mettere in chiaro che Roberto, il nuovo compagno, non la condiziona in nessun modo e non le impedisce di vederlo. Se i loro rapporti, infatti, in questi ultimi vent’anni si sono diradati il motivo è chiaro.

Si stava, infatti, riferendo ai tanti tradimenti che ha subito da parte sua. Il gieffino ha ammesso le sue colpe e i suoi sbagli. Ha dichiarato di avere avuto molte storie in passato con donne diverse. Ha anche affermato, però, che lui ama ancora l’ex moglie in qualche modo ed è felice che lei adesso sia contenta con il nuovo fidanzato. Ha fatto tanti auguri per la nuova storia della figlia Guenda e ha salutato anche il figlio Gian Amedeo Goria.

Durante un video mandato in onda in diretta, inoltre, abbiamo anche scoperto che Amedeo Goria teneva un taccuino in cui scriveva i nomi delle donne con cui era stato. Maria Teresa Ruta, però, ha ammesso di aver sempre saputo della presenza di questo quaderno e ha rivelato che cambiava spesso i numeri di telefono. In questo modo lui non avrebbe più potuto contattarle perché portarglielo solo via sarebbe stato troppo semplice.



Infine, prima di salutarla, Alfonso le ha chiesto se tornerebbe nella Casa del Grande Fratello Vip e lei ha detto che si sarebbe fermata già in serata. Il momento completo, ricordiamo infine, che si potrà recuperare sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. continuate a seguirci per tante altre news.

