Chi è Lorenzo Remotti? Età vita privata e Instagram

Debora Parigi | 14 Settembre 2023

Conosciamo Lorenzo Remotti, concorrente non famoso del Grande Fratello, e vediamo le informazioni che lo riguardano attravero la biografia, la vita privata e i social.

Chi è Lorenzo Remotti

Nome e cognome: Lorenzo Remotti

Data di nascita: 1 luglio 1986

Luogo di nascita: Alessandria

Età: 37 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: calzolaio

Moglie: è sposato con Mariella

Figli: ha un figlio che si chiama Dante

Tatuaggi: ha vari tatuaggi anche molto visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @ilcalzolaioremotti

Lorenzo Remotti età, altezza e biografia

Vediamo un po’ chi è Lorenzo Remotti, concorrente Nip del Grande Fratello 2023. Nato ad Alessandria, Lorenzo ha 37 anni di età e la sua data di nascita è 1 luglio 1986. Quindi il suo segno zodiacale è il Cancro. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. Mentre, parlando di tatuaggi, ne ha molti sul suo corpo e tanti sono ben visibili e grandi.

Ma dove vive Lorenzo Remotti? Oggi abita a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria con la sua famiglia.

Per quanto riguarda il lavoro, lui è un calzolaio e lavora nella bottega che è di proprietà della moglie. “Lei è il capo, io sono il garzone”, ha detto scherzando. Ha anche raccontato che sono rimasti in pochi a fare questo antico mestiere. A tal proposito, lui quando ha iniziato si vergognava molto e veniva preso in giro da molti. Poi col tempo si è reso conto che per lui era un orgoglio portare quel grembiule da lavoro.

Vita privata

Parliamo adesso della vita privata di Lorenzo Remotti e ci chiediamo se è sposato, fidanzato o single. Lorenzo del Grande Fratello 2023 ha una moglie che si chiama Mariella. Insiemo sono felicissimi e molto uniti. Non sappiamo però da quanto stanno insieme.

Lorenzo ha dei figli? Sì, lui e la moglie hanno un bambino che si chiama Dante. Lui stesso ha raccontato che ci hanno provato per ben 8 anni ad avere un figlio, ma non ci riuscivano, nonostante nessuno dei due avesse dei problemi. Sono ricorsi alla fecondazione assistita ed è nato Dante appunto. Lui è innamoratissimo di suo figlio, la gioia più grande della sua vita.

Dove seguire Lorenzo del Grande Fratello: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Lorenzo del Grande Fratello 2023, vediamo dove seguirlo sui social.

Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che è legato al suo lavoro di calzolaio e vanta oltre 6 mila follower.

I contenuti sono per la maggior parte inerenti al lavoro, ma c’è anche qualche scatto di vita privata.

Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023

Tra i concorrenti Nip del Grande Fratello 2023 troviamo Lorenzo Remotti, che già dal video di presentazione si dimostra una persona molto solare e simpatica. Riguardo la sua partecipazione al reality, ha detto che il suo obiettivo è vincere. Inoltre ha rivelato che non aveva detto nemmeno alla famiglia di essere stato preso per entrare nella Casa:

“C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Allora ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca e che sarei dovuto andare in Germania per un periodo”.

In questo periodo in cui è concorrente del Grande Fratello, il suo negozio resterà chiuso, poiché non ha trovato nessuno che potesse sostituirlo essendo un lavoro molto particolare.

I concorrenti del Grande Fratello

Ma vediamo chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023 entrati nella Casa nella pima puntata:

Il percorso di Lorenzo al Grande Fratello 2023

L’avventura di Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023 inzia lunedì 11 settembre con l’ingresso durante la prima puntata. Come saà il suo percorso? Vediamolo.