Anita e Greta parlano in codice e il web insinua ad allusioni piccanti (VIDEO)

Andrea Sanna | 16 Marzo 2024

Durante l’ospitata in suite al GF, Anita e Greta confabulano parlando in codice. Il web insinua ad allusioni piccanti!

In suite insieme alle altre coinquiline del GF, Anita Olivieri e Greta Rossetti sono state pizzicate a parlare in codice. Il web è convinto che la conversazione, tenuta all’oscuro, fosse particolarmente piccante tra le due.

GF, Anita Olivieri e Greta Rossetti parlano in codice

Il GF ha deciso di premiare le donne della Casa ieri con una bella serata in suite e la presenza dei ballerini cubani (tra cui anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne David Mesa). Durante la serata molti si sono focalizzati su un discorso in codice fatto da Anita Olivieri e Greta Rossetti.

Le due mentre si trovavano accomodate sui divanetti hanno iniziato a confabulare. Inizialmente si vedono le gieffine ridacchiare e Anita Olivieri esclamare: “No, volo”. A ruota Greta Rossetti sotto al cuscino che teneva stretto a sé, ha mimato un gesto con la mano, per poi continua re a ridacchiare di gusto. Mentre la sua amica ha prontamente risposto: “Ho capito”, ripetuto per due volte. Sempre Anita del GF ha detto qualcosa, cercando di eludere i microfoni e la risposta della coinquilina è stata “No, impossibile”.

#GrandeFratello secondo voi di cosa parlano 🥔 e la strega?? Vediamo se siete intelligenti 😉🤫😂 pic.twitter.com/C8hs0xKW5e — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 15, 2024

Spesso e volentieri durante la conversazione al GF, Greta Rossetti e Anita Olivieri hanno guardato le telecamere, come a voler capire se qualcuno le stava riprendendo e se potevano proseguire o meno la loro chiacchierata, sentendosi osservate. Ma d’altronde si trovano nella Casa del Grande Fratello e sono sotto la lente d’ingrandimento h24!

Il confabulare tra Anita Olivieri e Greta Rossetti è andato avanti: “Sai che non…”, ha detto la seconda, seguita dalla bionda: “È questo che non ho capito…”. L’ex tentatrice al GF ha poi ha continuato a parlare e muovere le labbra. Si avverte qualcosa come “Non posso farlo”, forse. Ma non è chiaro e lei che continua a fare dei gesti con la mano.

Letizia Petris, curiosa quanto noi di capire, ha chiesto alle due amiche di cosa stessero parlando. Anita Olivieri e Greta Rossetti hanno ripreso a ridacchiare. Poi hanno spiegato di non poterne far parola in quel momento, altrimenti l’avrebbero detto ad alta voce. La fotografa ha quindi fatto la battuta alle amiche del GF, sostenendo di scoprire le cose dalle clip e di voler essere messa anche lei al corrente. “Come c***o te lo dico che ci sono microfoni ovunque?”, ha detto Anita.

Inutile dirvi che sul web si sono fatte largo tante ipotesi e i più credono che tra Greta Rossetti e Anita Olivieri la conversazione alludesse a qualcosa di piccante, da non poter ripetere ad alta voce. Un parlare in codice che ha attirato il pubblico, che ora vorrebbe saperne di più. Vedremo se lunedì in puntata al GF saranno messe alle strette e invitate a raccontare anche ai telespettatori cosa avessero da dire!