Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

Cambia anche la diretta del GF: gli orari per seguire i vipponi variano. Ecco a che ora inizia la live e a che ora finisce

Cambio orari per la diretta del GF

Il Grande Fratello è finalmente iniziato. Ieri sera con la prima puntata del GF abbiamo fatto la conoscenza dei 15 concorrenti che formeranno questo cast. Venerdì scopriremo i restanti. Tra le novità ne abbiamo una che ha fatto storcere il naso a molti: l’orario della diretta. Ebbene sì, perché a quanto pare cambia anche questo rispetto al passato.

Fino all’ultima edizione, infatti, la diretta del GF si concludeva alle 06:00 del mattino su Mediaset Extra, per poi riprendere dopo tre ore, alle 09:00. Su Mediaset Infinity, invece, c’era la possibilità di continuare a guardare il programma nella doppia regia offerta. Da quest’anno cambia tutto. Infatti la live sarà disponibile fino alle 03:00 e riprenderà poi nuovamente alle 09:00.

A darne l’annuncio ieri sera in chiusura è stato Alfonso Signorini. Oltre a rinnovare l’appuntamento a venerdì 15 settembre con la nuova puntata, il conduttore del GF ci ha tenuto a dire ai telespettatori:

“Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 di Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino. Questo per ragione produttive. Almeno, per adesso, questi sono gli orari. Poi vedremo più avanti”.

“Almeno per adesso”, queste le parole che danno un po’ di speranza a chi vorrebbe proseguire la visione. Ciò significa che per questo primo periodo la diretta del GF rispetterà gli orari riportati. Ciò non esclude che nelle prossime settimane qualcosa possa variare e tornare alla live notturna, che tanto appassiona i telespettatori.

Proprio il popolo del web nell’apprendere la notizia si è totalmente spaccato in due, tra chi ringrazia per poter recuperare qualche ora di sonno e chi, invece, non ha gradito. Vedremo se il GF manterrà questa linea o viste le lamentele prolungherà la diretta al vecchio orario.