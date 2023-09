Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

Le nomination del Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello ha ufficialmente aperto le porte ai suoi protagonisti. Al comando ritroviamo Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Cesara Buonamici come unica opinionista. Inviata social, invece, è Rebecca Staffelli.

Una versione inedita del reality show, con nuove regole e storie da raccontare, vede vip e nip incontrarsi e convivere nello stesso loft. Come se la caveranno? Al momento è difficile a dirsi, ma siamo certi che non mancheranno le sorprese. Una su tutte sono le consuete e temute nomination, ormai un classico in ogni edizione.

E anche quest’anno il Grande Fratello ha deciso di non concedere sconti. Già in questa prima puntata, pur non conoscendosi, i concorrenti sono stati chiamati a fare il loro nome da mandare dritto al televoto. Sappiamo per prima cosa che solo gli uomini sono nominabili.

La regola è di votare il concorrente del Grande Fratello che si vuole salvare, dunque di conseguenza il meno votato andrà in nomination:

Rosy e Giselda hanno salvato Alex .

e hanno salvato . Angelica e Letizi a hanno votato Massimiliano .

e a hanno votato . Samira e Anita hanno fatto il nome di Paolo .

e hanno fatto il nome di . Grecia e Beatrice hanno salvato dal televoto Marco.

Gli uomini che non hanno ricevuto alcun voto dalle donne sono Vittorio, Lorenzo e Giuseppe. Loro tre hanno lasciato la casa e sono andati a vivere in tugurio e hanno scelto chi portare con sé tra le donne. Le prescelte sono state Samira e Anita.

Dunque i concorrenti del Grande Fratello affronteranno il televoto. I menzionati infatti sono costretti ad andare nel tugurio e stare lì per i prossimi giorni, probabilmente. Sarete voi da casa a scegliere invece a chi regalare l’immunità e il vostro preferito. Per farlo vi basterà votare da sito, app o tramite il buon vecchio sms. Tutti i dettagli sono presenti sul sito ufficiale del reality show.