Andrea Sanna | 4 Settembre 2023

Grande Fratello

Le fanpage di due non famosi del GF

La prossima settimana il GF, precisamente l’11 settembre, farà il suo ritorno su Canale 5. Nella serata di ieri TV Sorrisi e Canzoni ha annunciato i primi sei concorrenti ufficiali, tra cui 3 volti non conosciuti al pubblico. Ed è di loro che vogliamo parlarvi.

Il primo nome reso noto è quello di Giselda Torresan. Si tratta di un’operaia di Pieve del Grappa (in provincia di Treviso). Ciò che tutti hanno notato è che vanta già 132 mila folllower.

Tra i non vip del GF troviamo anche un ragazzo molto giovane di nome Vittorio Menozzi. Lui arriva da Parma ed è laureato in ingegneria. Fa il modello e ha già posato per brand importanti come Dolce & Gabbana, per esempio. Lui ha al suo seguito più di 6 mila sostenitori.

Infine tra quelli confermati c’è anche Letizia Petris. TV Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che lei è una fotografa di Riccione. Anche in questo caso lei conta oltre 14 mila follower.

Il particolare sui follower non è passato inosservato ai fan del GF. Ma non solo. Perché alcuni andando a ricercarli su Instagram, hanno già trovato delle pagine a loro dedicate. Per esempio in questi screen segnalati su X (ex Twitter) gli utenti si sono resi conto che Giselda Torresan e Letizia Petris hanno delle fanpage. Probabilmente a crearle sarà stato qualcuno di loro conoscenza. Supponiamo che le stesse persone, magari, hanno avuto anche il benestare delle dirette interessate. Non possiamo saperlo al momento.

In ogni caso i nuovi protagonisti già stanno facendo parlare di sé.

Parlando invece degli altri tre concorrenti ufficializzati, troviamo Alex Schwazer, annunciato anche nei canali del GF. Ma non solo. Dopo tante indiscrezioni anche Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sono state rese note come protagoniste della nuova edizione del reality show di Canale 5.