Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

Il retroscena sul Cavaliere di Uomini e Donne

Nelle prime registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne il pubblico è venuto a sapere che in studio non erano presenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. In molti si sono chiesti il motivo di tali assenza e per il momento non abbiamo alcuna dichiarazione certa. Il primo ha lasciato intendere che forse tornerà presto, ma del secondo non abbiamo notizie.

A disposizione ci sono solo indiscrezioni che lo collegherebbero a una giovane ragazza con la quale si starebbe frequentando. Non conosciamo la sua identità, ma in base alle segnalazioni si tratterebbe di una donna dai capelli biondi:

“Sì, lo visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei giovane e molto bela. Di una bellezza semplice, non appariscente.

Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in TV. Si persona anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociate”.

In queste ore, tuttavia, sta circolando una nuova indiscrezione in merito all’assenza di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il motivo non sarebbe il fatto di aver cominciato a uscire con una donna, ma l’invito per tornare nel dating show non gli sarebbe stato rinnovato. Questo almeno ciò che riporta Amedeo Venza su Instagram.

Vedremo se Riccardo deciderà di parlarne e confermare il rumor. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.