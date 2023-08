Ex gieffina chiede auto gratis per 7 giorni in Puglia: la risposta dell’autonoleggio

NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Sembra che una nota ex concorrente del GF abbia provato ad avere un’auto a noleggio gratis per una settimana. Ecco cosa le hanno risposto

Un’ex concorrente del GF avrebbe cercato di avere un’auto gratis a noleggio

Sono sempre più raccontati i casi di influencer o personaggi un po’ noti che cercano di avere soggiorni, viaggi o oggetti di qualche brand gratis in cambio di alcune storie sui social per fare pubblicità. E così oggi arriva la segnalazione su un’ex concorrente del GF.

A raccontare l’accaduto è Amedeo Venza che a quanto pare lo ha saputo dalla signora che ha ricevuto la proposta dalla ragazza. L’esperto di gossip si trova attualmente in vacanza in Puglia ed è proprio qui che è successo il misfatto. Questa ex gieffina avrebbe chiesto un’auto a noleggio per 7 giorni, ma gratis. E avrebbe proposto in cambio di fare alcune storie per pubblicizzare l’autonoleggio.

Scrive infatti Venza: “Comunque una nota ex gieffina ha contattato un servizio di auto a noleggio qui in Puglia chiedendo esplicitamente un’auto a gratis per 7 giorni in cambio di pubblicità”. La persona che gli ha raccontato tutti e che stava lavorando non ha accettato. Ma le avrebbe anche risposto con un: “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!”.

Venza non ha specificato chi fosse questa ex concorrente del GF, quindi non sappiamo se si stratta della versione nip o di quella vip (più probabile questa seconda opzione). Comunque il suo nome inizia per G. “Comunque la gieffina non poteva che essere lei G.”, ha scritto.

Ecco che sono aperte le scommesse su chi sia questa G. che ha fatto il Grande Fratello e che comunque è abbastanza famosa. Fatevi pure avanti con tutte le ipotesi e indagate bene.