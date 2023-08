Antonella Fiordelisi toglie il segui all’amico Giacomo Urtis per colpa di una foto

NEWS

Debora Parigi | 5 Agosto 2023

Antonella Fiordelisi non segue più su Instagram Giacomo Urtis

L’amicizia è una cosa seria e certe cose proprio non si possono perdonare, specialmente quando hanno a che fare con un ex fidanzato. Lo sa bene Antonella Fiordelisi che nelle ultime ore ha fatto un’azione social nei confronti dell’amico Giacomo Urtis che ora amico a quanto pare non è più. E lo ha fatto dopo una mossa da parte di lui.

In pratica il chirurgo della star ha passato ieri una serata in un locale e ha trovato Gianluca Benincasa. Lo conoscete no? È l’ex fidanzato di Antonella col quale lei stava prima di entrare dentro la Casa del GF Vip. E, secondo le parole di lui, non si erano lasciati, quindi la storia con Edoardo Donnamaria sarebbe stata in pratica un tradimento. Insomma i due se ne sono dette di tutti i colori. Benincasa ha anche fatto forti accuse tanto che a quanto pare si è preso qualche denuncia dalla Fiordelisi.

Comunque, Giacomo Urtis ha incontrato Gianluca, si sono fatti una foto insieme, l’ex di Antonella l’ha messa nelle storie Instagram e Giacomo l’ha ricondivisa. Ecco, proprio questa azione non è stata digerita da Antonella Fiordelisi che ha quindi subito tolto il segui a Urtis. Via, cancellato, senza diritto di replica e senza perdono (almeno per il momento). Giacomo, invece, nel frattempo segue ancora Antonella. Ma quanto durerà?

Di recente Antonella ha anche tolto il segui al suo ex Edoardo Donnamaria dopo tutto quello che è successo tra loro. E a tal proposito sono usciti anche dei retroscena riguardo la fine della storia. In pratica lei sarebbe voluta tornare con lui e trascorrere insieme le vacanze programmate. Edoardo però avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di proposta perché avrebbe mal digerito la live su Instagram in cui la salernitana in lacrime aveva rivelato di aver fatto il possibile per risolvere le divergenze e dove diceva di essere stata trattata male. Inoltre Antonella avrebbe tolto il segui a Edoardo perché troppo dispiaciuta di questo distacco.