Giungono nuove indiscrezioni sul Grande Fratello. Sembrerebbe infatti che un’xx coppia del GF possa tornare il gioco nel reality show di Canale 5 come unico concorrente. Ma di chi si tratta?

Ex coppia torna in gioco al GF?

Questo potrebbe essere il GF dei grandi ritorni! Ebbene sì perché dopo Stefania Orlando, Eva Grimaldi e l’ingresso di Maria Teresa Ruta (che dovrebbe verificarsi giovedì prossimo), le sorprese pare non siano finite. Si tratta chiaramente di un rumor, ma che sembra fare gola e incuriosire non poco il pubblico del reality show di Canale 5.

È Deianira Marzano a dare voce a questo pettegolezzo che sta circolando con insistenza sui social. Si dice infatti che al GF potrebbe fare il suo ritorno un’ex coppia. Anche se la loro storia è finita, pare (lo ribadiamo) possano tornare come concorrente unico. Ma ecco cosa ha scritto l’esperta di gossip:

“Un’ex coppia del GF, la cui storia è ormai terminata, avrebbe ricevuto dagli autori la proposta di entrare nella Casa come unico concorrente”.

La storia Instagram di Deianira sul GF

Dalla storia Instagram sappiamo solo questo. Ma di chi si tratta? Difficile a dirsi al momento, anche se sui social diversi utenti hanno tirato un po’ a indovinare e proposto svariate ipotesi su chi potrebbe varcare presto la Porta Rossa.

Al momento è tutto in divenire, si parla di papabili nuovi ingressi nella Casa del GF, ma nessuna certezza. Gennaio però potrebbe in qualche modo essere il mese giusto per mischiare ancora le carte e portare a nuove dinamiche di gioco, per attirare il telespettatore alla visione del reality dopo la pesante eliminazione di Helena Prestes.

Attendiamo dunque di capire se questo rumor si concretizzerà o meno! Non appena ci saranno news ufficiali non esiteremo a informarvi e fornirvi, ovviamente, tutti i dettagli del caso.