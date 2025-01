Sono trascorse poche ore da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta su Ciro Solimeno. Stando alle indiscrezioni però la neo coppia starebbe già pensando alla convivenza.

Le ultime news su Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

In questi ultimi mesi il pubblico di Uomini e Donne si è appassionato al percorso di Martina De Ioannon. L’ex protagonista di Temptation Island infatti all’interno del dating show di Maria De Filippi ci ha regalato grandi emozioni e in molti hanno atteso con ansia il momento della scelta. Solo poche ore fa la tronista ha comunicato la sua decisione ai due corteggiatori e ha così lasciato il programma insieme a Ciro Solimeno. Attualmente la puntata con la scelta di Martina non è ancora andata in onda su Canale 5 e solo la prossima settimana vedremo cosa è accaduto in studio.

La De Ioannon e Solimeno nel mentre hanno ufficialmente dato il via a una relazione e pare che, nonostante siano trascorsi solamente tre giorni, stiano già facendo progetti importanti. Come in molti sapranno infatti attualmente i due vivono in città diverse. Mentre l’ex tronista si trova a Roma, l’ex corteggiatore è a Napoli. Tuttavia sembrerebbe che presto la distanza si accorcerà notevolmente.

Secondo quanto riferisce Lorenzo Pugnaloni infatti pare che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stiano già pensando alla convivenza. Sembrerebbe che proprio quest’ultimo stia valutando il trasferimento a Roma, per poter vivere a pieno la sua neo fidanzata. Grandi progetti dunque per la coppia, che senza dubbio ha fatto breccia nel cuore del pubblico in questi mesi.

La prossima settimana intanto, come annunciato, su Canale 5 andrà in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Martina e potremo finalmente assistere a questo bellissimo momento. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo alla De Ioannon e a Solimeno.