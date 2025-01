Durante un confronto in giardino con Luca Calvani, Shaila Gatta si è scagliata ancora contro Helena Prestes. Una sua frase di troppo nei confronti della modella ha scatenato una forte polemica sui social tra i fan del Grande Fratello.

La frase di Shaila Gatta contro Helena Prestes

Helena Prestes sebbene sia stata clamorosamente eliminata lunedì sera (ma si vocifera un suo ritorno), continua a essere protagonista del Grande Fratello anche da fuori! Alcuni concorrenti come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, non sprecano occasione di sparlare di lei e scagliarsi contro la sua persona.

In diverse occasioni hanno attaccato non solo Helena Prestes, ma anche le persone a lei vicine all’interno del gioco. Tra loro, per esempio, Luca Calvani. Proprio ieri sera Shaila Gatta e l’attore in giardino hanno parlato del loro rapporto e, nemmeno a dirlo, si è fatto riferimento anche alla modella brasiliana.

Shaila a Luca,lo sai la rabbia a volte cosa ti fa dire?E quella povera cristina per tre mesi insultata doveva stare zitta ? Luca,ma se sei felice con lui, ma che te ne frega di lei?

Shaila ha tradito Javier e l'amicizia e ancora parla. #heleners #helevier #zelena #grandefratello pic.twitter.com/qQZPJ5PcuW — yonni (@yonni725) January 15, 2025

La ballerina ha accusato il coinquilino di avere difeso fin troppo Helena, ma così facendo ha utilizzato alcune espressioni fuori luogo. Se non ci vede del male in una simpatia nei confronti di Helena Prestes e non c’è nulla di sbagliato nel loro rapporto, ha aggiunto:

“No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai“. Quest’ultima frase pronunciata da Shaila Gatta sui genitori di Helena Prestes, pur conoscendo la sua storia, ha gelato non solo Luca Calvani ma anche il pubblico all’ascolto.

Shaila quando Zeudi le dice che Helena è una grande donna:"Si si ma io l'ho conosciuta".

Shaila con Luca"E stí cazzi se non ha la mamma e il papà ". 🤡

Spero lo veda Zeudi. #zelena pic.twitter.com/5KulGlqBc2 — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) January 15, 2025

Le dichiarazioni di Shaila Gatta stanno facendo molto discutere sui social e c’è chi non ha per nulla gradito questa esternazione, trovandole sgradevoli da parte sua. Chissà se Helena Prestes avrà modo di replicare a queste parole e difendersi così dalle accuse di Shaila.