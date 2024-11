Nella Casa del GF sono arrivati diversi aerei. Quello rivolto a Shaila e Javier (a favore di quest’ultimo) non è passato inosservato, specie per la reazione della ballerina. Il suo atteggiamento ha infastidito e non poco, Lorenzo!

Lorenzo non prende bene l’aereo per Shaila e Javier

Oggi sopra la Casa del GF sono volati alcuni aerei che hanno provocato delle reazioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Uno di questi era rivolto a Javier Martinez e Shaila Gatta, che non sembra aver fatto troppo piacere a Lorenzo Spolverato (anche lui tra i protagonisti dei messaggi odierni).

La frase citava “X ogni azione 1 reazione noi con J #Shaviers”. Una presa di posizione netta da parte dei fan a favore di Javier. Nonostante ciò però Shaila al GF ha fatto sapere che il passato non si cancella e ha comunque ringraziato, nonostante tutto, facendo arrabbiare Lorenzo Spolverato. Ma cosa ha detto la ballerina? La gieffina si è lasciata scappare:

“Vabbè è anche per me, nell’hashtag c’è ‘Sha’ di Shaila. Perché cancellare l’hashtag? Il passato non si cancella. Ci vogliono bene e si sono affezionati al percorso. Magari diventeremo buoni amici io e te, io lo spero. Lo siamo già dici? Ma se non parliamo. Ma ‘noi con J’ nel senso che stanno con Javier? Al prossimo mi diranno che sono una str***a“.

Proprio queste affermazioni sembrano aver particolarmente irritato Lorenzo Spolverato, che non ha apprezzato per nulla ed è sbottato. Ecco cosa è accaduto al GF.

GF, Lorenzo sbrocca con Shaila

In magazzino Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto modo di parlare e confrontarsi. Il concorrente del GF ha subito messo alle strette la ballerina porgendole delle domande e spiegando il suo punto di vista riguardo a quanto successo poco prima:

“Quella era una reazione di quieto vivere giusto? La vera reazione qual è? Star lì e guardare o non guardare? Devi essere te stessa, non ti conosco. È successo tutto questo, sono qui a viverlo con te e vedo una reazione che non mi aspetto. Non so fino a che punto quella reazione è stata davvero per quieto vivere e non te ne potevi stare seduta. Lo volevi vedere questo aereo?”, ha detto il protagonista del GF un po’ contrariato.

Lorenzo che sbrocca a Shaila perché lei ha ringraziato per l’aereo “di coppia” (era un aereo solo per Javier)#grandefratello pic.twitter.com/kE8OCgGxPV — Noemi🫶🏻 (@nnooeemmii00) November 7, 2024

Dalla sua Shaila Gatta ha cercato di rassicurare in tutti i modi Lorenzo Spolverato, spiegando che non c’era alcun secondo fine. Riusciranno queste rassicurazioni a placare i dubbi del coinquilino? Vedremo cosa accadrà al GF.