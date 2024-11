Durante il concerto di Ghali al Palazzo dello Sport a Roma, è arrivata una proposta di matrimonio. Il cantante, che ha assistito alla scena, è sembrato davvero molto emozionato dal momento appena vissuto e si è congratulato con la coppia.

Ghali, la proposta di matrimonio al concerto

Il concerto di Ghali al Palazzo dello Sport a Roma è stato davvero ricco di emozioni. Non solo per lo spettacolo dal vivo dell’artista che con la sua musica ha portato sul palco, come al solito, messaggi importanti, ma anche per un altro motivo. Durante il live infatti c’è stato un momento molto emozionante, che ha coinvolto l’intero palazzetto.

Dopo dopo essersi esibito sulle note di Barcellona, un suo brano molto amato dai fan (e non solo), Ghali ha dato la parola a un fan presente lì in tribuna. Quest’ultimo munito di microfono ha per prima cosa ammesso di essersi molto emozionato per la canzone, che reputa meravigliosa, ma aveva la necessità di dire qualcosa alla donna lì presente al suo fianco. Si tratta della sua compagna, che reputa il centro della sua vita. A lei ha voluto chiedere di sposarlo davanti a tutti. Una proposta di matrimonio che ai concerti è diventata ormai abitudine, ma che nella sua genuinità ha colpito tantissimo il pubblico.

Lo stesso Ghali che ha assistito alla scena è parso davvero molto emozionato e oltre a invitare il ragazzo a dire ciò che dovesse, ha poi cominciato a saltellare sul palco, colpito dal dolce momento che si era appena creato. L’artista si è chiaramente congratulato con la coppia e ci ha tenuto a fare loro i suoi migliori auguri per questo importante traguardo, che si coronerà poi con le nozze.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DOPO BARCELLONA E GHALI TUTTO FELICE MI DOVETE TENERE pic.twitter.com/kw9in1N8j1 — miriana (@lightwoodvbane) November 6, 2024

Il filmato è stato ripreso da diversi utenti lì presenti al concerto di Ghali, che hanno poi caricato sul web il tutto, compresa la reazione dell’artista, come potete ben vedere. Il cantante ha ringraziato i due fidanzati e ha invitato il pubblico a rivolgergli un applauso. Che serata da incorniciare!