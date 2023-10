NEWS | Quiz e sondaggi

Andrea Sanna | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il preferito del GF della quinta settimana

La puntata di questa sera del Grande Fratello è pronta a riservarci grandi sorprese. Nella Casa del GF oggi entreranno nuovi concorrenti, pronti a sconvolgere le dinamiche e mettere a dura prova i nervi dei loro compagni. E poi ancora non mancheranno liti, faccia a faccia ed emozioni. In settimana abbiamo chiesto a voi lettori di votare il vostro concorrente preferito della quinta settimana, appena conclusa.

Mediante un sondaggio proprio voi che leggete Novella2000.it avete scelto chi è il protagonista del GF che più vi sta a cuore e chi, invece, non vi piace proprio. Ma qual è il risultato?

Partiamo con il dire che la concorrente più amata del GF è Beatrice Luzzi. L’attrice, ex Vivere, conserva ancora il suo primato con il 53% di preferenze. Ma chi sono tutti gli altri? Ci sono diversi pari merito e non solo! Partiamo con il podio:

Beatrice Luzzi – 53% Grecia Colmenares – 7% Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese – 5%

Come procede la classifica dei preferiti del GF di questa quinta settimana? Ecco cosa dice il nostro sondaggio:

4. Giselda Torresan – 4%

5. Anita Olivieri – 3%

6. Ciro Petrone – 3%

7. Samira Lui – 3%

8. Alex Schwazer – 3%

9. Heidi Baci – 2%

10. Valentina Modini – 2%

Giuseppe Garibaldi – 1%

Marina Fiordaliso – 1%

Rosy Chin – 1%

Letizia Petris – 1%

Angelica Baraldi – 1%

Questa quindi la classifica generale dei preferiti del GF secondo i lettori di Novella2000.it. Ci teniamo a specificare che non si tratta chiaramente di un sondaggio ufficiale.

Ricordiamo infine che questa sera alle 21:30 è prevista una nuova puntata del GF, condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lui in studio Rebecca Staffelli come inviata social e Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Presenti anche gli ex gieffini eliminati.

