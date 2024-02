Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa mattina Massimiliano Varrese ha litigato con Beatrice Luzzi a causa dei microfoni dopo che il GF ha abbassato loro il budget per la spesa.

Massimiliano Varrese contro Beatrice

In mattinata gli inquilini del Grande Fratello hanno avuto una brutta sorpresa da parte degli autori. Tramite un comunicato ufficiale, letto da Federico e Fiordaliso, sono stati informati che il budget per la spesa da 320 euro passa a 224 euro. Un taglio del 30% che è stato fatto a causa delle continue violazione del regolamento da parte di alcuni di loro. A tanti, tra cui Massimiliano Varrese, tutto ciò non è andato giù. Queste le parole scritte dalla produzione:

Il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%”.

Il motivo perciò sta nel fatto che certi inquilini, a volte, non si mettono il microfono per parlare tra loro. Massimiliano Varrese si è alzato dal divano affermando che non si merita tutto questo perché non ha fatto nulla di male: “Ci sono i furbi che lo fanno continuamente“. Come vediamo dal video qui sotto l’attore se l’è presa con Beatrice Luzzi.

Era in cucina a bere un caffè quando l’ha sentita parlare della questione dei microfoni e l’ha accusata di essere una delle responsabili del taglio: “Tu sei la prima fautrice di parlare senza microfono sotto le coperte fino a oggi. Sei sempre stata te“. Tuttavia la Luzzi nega e replica: “No, caro Massimiliano. Hai un problema serio con me ma non lo risolverai mai“.

Massimiliano accusa Beatrice di essere la responsabile della decurtazione del budget



Beatrice: -“Hai un problema serio con me e questo non lo risolverai mai”



URLALO BEATRICE, PIÙ CHE “PROBLEMA” TI DIREI OSSESSIONE#grandefratello #gfpic.twitter.com/Yz8BpoqJIT — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 30, 2024

Voi da che parte state? Nella giornata di ieri, per esempio, anche Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state rimproverate dalla regia proprio per tale motivo. Stessa cosa vale, più o meno, anche per Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi accusati dal web di aver coperto i microfoni mentre stavano parlando.