10 Gennaio 2024

Il web ha puntato il dito contro Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi accusandoli di coprire i propri microfoni mentre stavano parlando di qualche concorrente del Grande Fratello.

Microfoni coperti al Grande Fratello

Da quando Beatrice Luzzi è tornata nella casa del Grande Fratello, nonostante tutto ciò che è accaduto, non sembra che gli animi si siano calmati. Le antipatie che esistevano prima della sua momentanea uscita dal reality, infatti, sembra che continuino a esistere. Possiamo per esempio menzionare il fatto che Paolo Masella ha gettato via le cose con sopra il nome dell’attrice non appena se n’è andata. Tutto ciò è stato definito da lei stessa “mancanza di umanità“.

Ma non finisce qui perché il web ha accusato due gieffini di aver parlato alle spalle di Beatrice ancora una volta. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin, la quale avrebbe coperto anche il microfono per non farsi sentire dalla produzione e dagli spettatori. Ovviamente non sappiamo se sia effettivamente così, altri ipotizzano che stesero parlando della situazione di Anita, la quale ha affermato di voler abbandonare il gioco.

Sti due che parlano a bassa voce con le mani avanti la bocca per non farsi riprendere e sentire ,poi continuano a parlare in codice ,questi odiano bea non la volevano in casa che schifo 🤮🤡🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/Emvf82bXu7 — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 10, 2024

Fatto sta che è evidente che Rosy Chin abbia coperto il microfono. Noi la vediamo di spalle nel momento in cui lo fa, ma si nota che Giuseppe la sta ascoltando parlare anche se la voce non si sente. Non si tratta della prima volta che un fatto del genere, che va anche contro il regolamento, viene effettuato.

Non molto tempo fa anche Anita Olivieri aveva compiuto una gaffe affermando di levarsi il microfono durante la notte eludendo la sorveglianza del Grande Fratello. Diversi utenti hanno chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti o per lo meno di richiamarli. Vedremo se i due concorrenti avranno delle ripercussioni.

Non ci resta, nel mentre, che attendere la puntata in onda lunedì prossimo per scoprire come verranno trattate tutte le dinamiche degli ultimi giorni.