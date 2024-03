I veterani del GF festeggiano i 6 mesi in casa ma Giuseppe si rifiuta: “Rito satanico”

NEWS

Debora Parigi | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Per festeggiare i 6 mesi di GF i veterani hanno fatto una cerimonia in cerchio in piscina, ma Giuseppe non ha voluto

Per i sei mesi di reality, i concorrenti del GF hanno fatto dei festeggiamenti. Ma i veterani hanno deciso di fare una cosa in più solo per loro che però non ha avuto il consenso di tutti. Giuseppe, ad esempio, si è rifiutato e ha parlato di “rito satanico”. Anche Anita ha avuto da ridire. Ecco cosa è successo.

I festeggiamenti dei veterani del GF nella polemica per alcune frasi

Sono sei mesi che il GF va in onda e quindi sono sei mesi che alcuni concorrenti sono dentro la Casa. Si tratta di Beatrice, Massimiliano, Anita, Giuseppe, Letizia, Paolo e Rosy. Un percorso lungo e faticoso che presto arriverà alla fine. Ecco che quindi gli inquilini hanno dato il via ai festeggiamente per questo traguardo. Coloro che sono entrati dopo hanno ad esempio festeggiato i tre mesi.

I veterani hanno, però, voluto fare un festeggiamento in più e hanno scelto un modo che hanno usato anche per i cinque mesi. Come riporta anche il sito del Grande Fratello, Beatrice e Massimiliano hanno pensato che fosse il caso di celebrare in maniera più profonda questa permanenza nel gioco. Così i due hanno ideato una sorta di cerimonia: tutti i veterani dovevano immergersi in piscina seguendo un ordine d’età, dal più giovane al più anziano.

Più nel dettaglio, si dovevano immergere in acqua, poi guardare negli occhi assumendo la forma di un cerchio e qui, secondo Beatrice, sarebbe avvenuta una connessione. Dopodiché, ogni concorrente riceveva dai suoi coinquilini una parola che sintetizzasse l’esperienza che porta con sé e un insegnamento appreso da quel concorrente. Infine, un applauso collettivo, immersione in acqua e abbraccio.

Non tutti si sono trovati consordi nel fare questa cosa, in particolare Anita e Giuseppe. E nello spiegare il motivo per cui non volevano farlo, le loro parole hanno suscitato polemica. Anita, ad esempio, ha detto: “I capelli non me li bagno perché ti giuro mi sembra una roba da setta, non mi piace. Mia nonna ste cose le fa con le sciamane e le streghe”. Giuseppe, invece, ha proprio parlato di “rito satanico”, come si vede nei video qui sotto:

Anita: “ I capelli non me li bagno perché ti giuro mi sembra una roba da SETTA, non mi piace. Mia nonna ste cose le fa con le sciamane e le streghe.”



MA QUESTA È FUORI! #grandefratello pic.twitter.com/4U9He9ZC6w — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 11, 2024

Il bidello: “Sembra un rito Satanicø.” #grandefratello



Ecco perché lui e Anita si sono trovati! Due scemï pic.twitter.com/bBF27YdFoQ — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 11, 2024

Alla fine, Anita ha accettato di partecipare alla cerimonia, mentre Giuseppe si è proprio rifiutato