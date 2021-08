1 Ancora frizioni tra Adriana Volpe e Sona Bruganelli al GF Vip 6?

La data dell’inizio del Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più. La porta rossa della Casa più spiata d’Italia si aprirà il 13 settembre 2021. Se sul cast ancora non sia hanno tante certezze, di sicuro sappiamo che le nuove opinioniste del GF Vip 6 saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra le due, però, alcuni rumor sostengono che ci sarebbero alcune tensioni. Il primo a fare rifermento a questo fatto è stato Giuseppe Candela per Dagospia nella rubrica “A lume di Candela“:

Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?

Che sia vero oppure no non lo sappiamo. Per il momento si tratta solo di gossip. Nelle ultime ore, tuttavia, anche Davide Maggio è tornato a parlare di alcuni dissapori tra le due opinioniste del GF Vip 6. Sembrerebbe, in base all’indiscrezione rilasciata dal portale, che il fatto sia avvenuto durante lo shooting fotografico per la copertina di Sorrisi e Canzoni. Questo ciò che si legge sul sito:

In ultimo, la copertina di Sorrisi con il conduttore Alfonso Signorini: c’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega.

Cosa ci sia di vero in tutto questo non possiamo saperlo. Noi di Novella2000 e Novella2000.it rimaniamo in attesa nel caso in cui una delle due parte volesse farsi avanti e dare la propria versione dei fatti. Andiamo, nel mentre, a vedere qualche informazione in più sul cast del GF Vip 6…