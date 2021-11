1 Giulia Cavaglià e Giulio Raselli dentro al GF Vip 6?

Stando alle ultime notizie circolate sul web, tra i concorrenti che avrebbero dovuto fare il loro ingresso al GF Vip 6 ci sarebbero dovuti essere anche Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Pare, però, che le cose siano cambiate. A lanciare la notizia ci aveva pensato l’influencer Deianira Marzano, ma a distanza di pochi giorni è ritornata sui suoi passi e ha rivelato che non dovrebbe più essere così. Rispondendo a una domanda in proposito, infatti, ha rivelato:

Dopo una bella quarantena alla fine non entrano più. I motivi sono a me ignoti. Ma comunque mi dispiace perché mettendomi nei loro panni immagino ci resti male che “poof” tutto va in fumo. Dopo che sei stato anche chiuso.

Adesso andremo alla ricerca delle motivazioni per le quali Giulia Cavaglià e Giulio Raselli non dovrebbero più entrare al GF Vip 6. Ricordiamo che si tratta solo e soltanto di indiscrezioni dal web, nulla di più. Tutto potrebbe essere vero come totalmente falso, non ci sono garanzie su questo. almeno fino a quando i diretti interessati non daranno la loro versione dei fatti. Ma iniziamo subito. Sempre a Deianira sono arrivate, quindi, due segnalazioni da parte dei follower. La prima, non confermata da alcun fatto, asserisce:

Pare abbiano fatto una scenata, lei soprattutto. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre.

Un’altra versione, invece, riguarda sempre entrambi e a riportarla, questa volta, è stato il portale Very Inutil People, come dice anche Biccy:

Sul web girava voce di un loro arruolamento nel cast di questa edizione del GFVIP. La Cavaglià, 26 anni, e Raselli, 31 anni, avevano effettivamente firmato il contratto e fonti a loro vicine ci avevano rivelato che stavano seguendo in questi giorni il periodo di quarantena obbligatoria a Roma, per prepararsi a entrare nelle prossime settimane. Qualcosa però deve averli infastiditi al punto tale che entrambi hanno lasciato la struttura in cui alloggiavano, probabilmente in seguito a una discussione con la produzione per delle modifiche contrattuali o lo slittamento del loro ingresso.

Continua…