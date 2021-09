1 GF Vip 6, la replica di Mario Balotelli a Raffaella Fico

Ieri sera, lunedì 14 settembre 2021, ha avuto inizio l’edizione numero 6 del GF Vip. Abbiamo visto entrare nella Casa più spiata d’Italia i primi concorrenti, mentre i restanti arriveranno nella puntata di venerdì 17 settembre. Mano a mano che entravano, i nuovi inquilini sono stati presentati al pubblico tramite alcuni video. Tra loro anche quello di Raffaella Fico, la quale aveva già preso parte all’edizione “nip” di tredici anni fa.

Nel filmato, quindi, la sentiamo parlare di un suo grande amore, ovvero quello verso il calciatore Mario Balotelli. Ecco le sue parole riportate anche dal sito Biccy:

Posso dire di aver avuto almeno un grande amore. Quel mio compagno lo conoscete tutti. Con lui abbiamo avuto una bellissima storia. Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia Pia. E’ la gioia più grande della mia vita. Come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più!

La risposta di Mario Balotelli non si è fatta di certo attendere e nel giro di poco tempo sembrerebbe aver commentato le parole di Raffaella Fico al GF Vip 6. Nelle sue Stories di Instagram, infatti, ha detto: “Però pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa**e“. Non ha fatto nomi e non è sceso nei dettagli, ma in molti hanno pensato si stesse riferendo all’ex compagna, dalla quale ha avuto la figlia Pia.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se Alfonso Signorini deciderà di far entrare di nuovo Balotelli nella Casa. Nel frattempo, tuttavia, pare che tra i coinquilini siano già iniziate le prime antipatie…