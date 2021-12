GF Vip, gli autori costretti a prendere un grave provvedimento disciplinare

1 Nuova decisione del GF Vip verso i concorrenti

Nella casa del GF Vip 6 è arrivato l’ennesimo provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti. Il motivo? Il disordine e lo sporco che c’è in casa. Infatti, nonostante Manila Nazzaro cerchi più e più volte di ristabilire l’ordine e invitare gli altri coinquilini a tenere un certo decoro e lo stesso Grande Fratello richiami i partecipanti, non sembrano arrivare i risultati.

Noi stessi vi abbiamo mostrato alcune foto della casa in pessime condizioni, specialmente le camere da letto. Esse non sono semplicemente disordinate, ma ci sono proprio abiti e oggetti per terra, valigie che sembrano letteralmente esplose. E così oggi è arrivato una nuova drastica decisione da parte degli autori del reality show.

La giornata per i concorrenti del GF Vip è iniziata in modo un po’ amaro. Sono infatti stati radunati nel salone principale per ascoltare Manila Nazzaro e Soleil Sorge che leggevano il comunicato del GF. Come riporta proprio il sito del Grande Fratello, la decisione presa è la riduzione del budget settimanale per la spesa. Questa settimana, quin di dovranno fare i conti in tutti i sensi, più avanti si vedrà. Ecco il messaggio ai vipponi da parte della redazione:

“Vip, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380€. Peccato che per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 € passa a 266€! Buona spesa zozzoni!”

Riusciranno d’ora in avanti i gieffini a tenere ordine e pulito in casa? Speriamo che questa sia l’ultima volta!

Come detto, non è la prima volta che arriva un provvedimento disciplinare verso i vipponi, addirittura Lulù ne ha ricevuti due. Andiamo a ricordarli…