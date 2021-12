1 Vera Gemma non sarà al GF Vip 6

È ormai ben noto che il GF Vip 6 non terminerà il prossimo 13 dicembre. Come sappiamo infatti, dati gli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di prolungare il reality con Alfonso Signorini fino al 14 marzo 2022, e a breve i Vipponi verranno a conoscenza di tale scelta. Per questo motivo gli autori hanno deciso di far entrare nuovi concorrenti, alcuni dei quali hanno già scombussolato gli equilibri della casa. Tuttavia nelle prossime settimane a varcare la porta rossa saranno altri Vipponi, sui quali si discute molto sul web in questi giorni. Se qualche ora fa a spoilerare il nome di Kabir Bedi è stato il TG5, adesso a svelare un inedito retroscena è Dagospia.

Il noto portale infatti fa sapere che ad entrare al GF Vip 6 sarebbe dovuta essere Vera Gemma, protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ciò nonostante sembrerebbe che all’ultimo momento l’ingresso dell’attrice sia saltato. Ma chi ci sarà dunque al suo posto? Dagospia risponde anche a questa domanda: secondo quanto riportato a varcare la porta rosa sarà nientemeno che Eva Grimaldi. Questo quello che si legge in merito:

“GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRA È EVA GRIMALDI. L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi”.

Pare dunque che, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, Eva Grimaldi entrerà al GF Vip 6 al posto di Vera Gemma! Nel mentre solo poche ore fa una Vippona ha fatto intendere che tra pochi giorni potrebbe lasciare la casa. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue parole.