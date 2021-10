1 Ecco chi sarebbe dovuto entrare al GF Vip 6

Siamo entrati nel pieno del GF Vip 6 e anche quest’anno i concorrenti ci stanno regalando grandi emozioni. Ancora una volta nel mentre Alfonso Signorini sta conquistando il cuore del pubblico, e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Al momento numerose sono le dinamiche che si sono create all’interno della casa, e il cast di Vipponi giorno dopo giorno sta appassionando i telespettatori. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che sta già facendo discutere il web. Come sappiamo è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi, e nel corso della chiacchierata a intervenire è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha così fatto il nome di un noto attore che sarebbe dovuto entrare in casa, sul quale gli autori hanno puntato gli occhi da anni. Parliamo di Jerry Calà, che tuttavia ha rifiutato la proposta. Queste le dichiarazioni di Parpiglia, riportate da Isa&Chia:

“Ecco Jerry avrebbe detto: Sai, in questo momento in cui non sto lavorando perché ci sono i teatri chiusi, potrebbe essere un introito dato che sono fermo a causa della pandemia. Ma se io entro e poi riparte il lavoro a teatro, non lo potrei mai fare per le persone che lavorano con me perché mi sentirei egoista nei loro confronti. Ti dico di no nella speranza di poter tornare a teatro”.

Ma non solo. Oltre a Jerry Calà pare che siano saltate le trattative anche con un famoso cantante, che avrebbe dovuto far parte del cast del GF Vip 6. Parliamo di Francesco Baccini, che solo lo scorso anno ha fatto discutere per via del suo breve flirt con Maria Teresa Ruta. Tuttavia sembrerebbe, sempre stando a quanto svela Parpiglia, che non si sia trovato un accordo economico.

Nel mentre nelle ultime ore si è parlato anche del possibile allungamento del reality. Andiamo a scoprire qualcosa in più in merito.