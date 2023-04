NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2023

GF Vip 7

L’attore di Mare Fuori mai entrato al GF Vip 7

Non solo Brenda Asnicar è sfumata per un soffio, come rivelato da Alfonso Signorini durante la finale di lunedì. In queste ore in tanti si stanno domandando chi è l’attore di Mare Fuori che avrebbe potuto prendere parte al GF Vip 7, ma poi è sfumato, così come tanti altri “provinati”. Lo scoop è emerso durante una room su Twitter dedicata alla vincitrice del reality show, Nikita Pelizon. A svelare questo dettaglio è stato Gabriele Parpiglia.

Senza dare troppi dettagli il giornalista ha fatto sapere che uno dei protagonisti dell’amata serie televisiva di Rai 2 avrebbe concretamente potuto essere uno dei concorrenti dell’ultimo GF Vip 7. Un dettaglio che non è sfuggito ai presenti, che hanno subito indagato e tempestato di domande Parpiglia.

I presenti all’ascolto, come ci è stato riferito da una nostra fonte attendibile, hanno provato a fare dei nomi, ma nessuno di loro a quanto pare corrispondeva all’identikit. Di chi si tratta? Vi starete sicuramente domandando. Ebbene pare che sia Artem. A svelarlo è Pipol TV nella sua pagina ufficiale di Instagram. Questo secondo il gossip. Il giovane attore è noto per il ruolo di Pino nella serie di successo ‘Mare Fuori’ e avrebbe dovuto partecipare al GF Vip 7. Per qualche giorno la notizia pare sia rimbalzata per i corridoi Mediaset. Poi però non se n’è fatto più nulla, questo almeno secondo il rumor emerso.

Artem, che è gestito da Paola Benegas, è stato quindi a un passo dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ma la trattativa non è andata in porto. I fan della serie saranno sicuramente dispiaciuti di non aver potuto seguire più da vicino il loro beniamino in un’avventura come quella del GF Vip 7. In ogni caso, però, hanno potuto consolarsi seguendo il suo personaggio in Mare Fuori.

