Andrea Sanna | 5 Aprile 2023

GF Vip 7

Retroscena sull’attore di Mare Fuori al GF Vip 7

Nella tarda serata di ieri su Twitter si è tenuto uno space dedicato alla vincitrice del GF Vip, Nikita Pelizon. Tra i presenti alla room anche Gabriele Parpiglia. Il giornalista durante la chiacchierata ha risposto a diverse domande che gli sono state poste, come riferito da una nostra fonte presente all’ascolto.

Quesiti legati al presente e al futuro del programma. Si è a lungo parlato della notizia emersa nel corso della finale, quando Alfonso Signorini ha svelato di aver tenuto un provino con Brenda Asnicar. Notizia che ha lasciato di stucco i telespettatori e fan de Il Mondo di Patty, che tanto sognano e bramano la sua partecipazione al GF Vip. Ma a quanto pare l’attrice pare non sia stato l’unico nome di spicco ad un passo dal varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia.

Se la notizia su Brenda Asnicar ha fatto il giro del web, ce ne sarebbe un’altra data da Parpiglia, che ha letteralmente sconvolto i presenti alla chiacchierata. L’autore ha svelato che a un certo punto ci sarebbe stata una trattativa con una star di Mare Fuori. L’attore (o l’attrice) in questione avrebbe potuto partecipare al GF Vip 7, come segnalato anche da alcuni tweet. Il giornalista non ha svelato di chi si tratta ma, come fa sapere la nostra fonte, ma avrebbe proposto agli utenti di fare tre nomi e qualora tra i citati ci fosse il diretto interessato avrebbe o meno confermato.

MA IN CHE SENSO STAVA PER ENTRARE UN ATTORE DI MARE FUORI AL GF?? NO COME LA DEVO PRENDERE QUESTA NOTIZIA FERMATE IL GIOCOOOO #GFvip #marefuori pic.twitter.com/MtK3Vz5bfr — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) April 5, 2023

Sfortunatamente, però, le ipotesi dei presenti si sono rivelate un buco una sorta di buco nell’acqua. Nessuno tra gli attori di Mare Fuori avrebbe potuto entrare al GF Vip. Quindi resteremo con il dubbio, per ora!